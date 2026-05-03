◆春季高校野球神奈川県大会▽決勝 横浜８―３横浜創学館（３日・横浜スタジアム）

今春のセンバツに出場した横浜が逆転で横浜創学館を下し、昨春に続く春季大会連覇を達成した。２４年秋から続く５季連続優勝となり、神奈川県内での連勝を３２に伸ばした。

打線は３点を追う３回に２点を返して１点差に詰め寄ると、４回にも１点を奪って同点に追いついた。さらに５回には四死球と相手の失策でもらった好機を逃さず、脇山魁音捕手（２年）の左越え２ランなどで一挙５点を奪って勝ち越しに成功した。

投の勝利の立役者は、２番手・林田滉生投手（３年）だった。先発の中嶋海人（２年）が初回に２点を失い、なお１死一、三塁、カウント２―２の場面で林田がマウンドへ。このピンチを内野ゴロの間の１点のみ封じると、２回以降は得点を与えずに８回２死まで三塁を踏ませない好投で無失点。プロ注目の最速１５４キロ右腕・織田翔希（３年）が２日の準決勝で１８６球を投げた状況の中、チームを救い、勝利を呼び込む力投だった。

横浜と横浜創学館は、１６日から千葉で行われる関東大会に出場する。