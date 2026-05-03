◆女子プロゴルフツアー ＮＴＴドコモビジネスレディス 最終日（３日、千葉・浜野ＧＣ＝６７０４ヤード、パー７２）

首位で出た菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）が１年ぶり４勝目を挙げた。昨年５月に同会場で行われた前身のパナソニックオープンに続く優勝で、賞金１６２０万円を獲得した。７バーディー、１ボギーの６６をマークし、通算１８アンダーで２位に５打差をつける圧勝だった。会見で「ショットの感触が良かったので、自分を信じてプレーした。今は調子がいいけだ、悪くなるときもくると思うので、その時も感動を届けられる用に頑張ります」と語った。

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２位と２打差の単独トップで出た菅沼は２番から３連続バーディーを奪取。後半は１０番で伸ばし、１２番で初ボギーをたたいたが、直後の１３番パー４でグリーン左ラフからチップインバーディーを決め、両手を広げて跳び上がった。同組の天本ハルカ（明治安田）らとの優勝争いを制し、逃げ切った。

新・飛ばし屋ぶりを発揮した。昨年は平均飛距離が全体３４位の２４２・４２ヤードだったが、今大会の初日から２日間は全体４位の２６２・２５ヤードを記録。「めっちゃ飛ぶんです。スタッツを見るのが楽しみ」とニヤけた。

オフは筋トレの時間を昨年の約４５分から約７０分に増やし、８０キロのバーベルでスクワットを行うなど下半身を中心に鍛え上げた。体重は昨年末から約４キロ増え、クラブ変更もかみ合い、パワーヒッターに変貌（へんぼう）を遂げた。第２ラウンドの１６番では２８４ヤードをかっ飛ばし、この日は４９８ヤードの９番パー５で２オンに成功させて沸かせた。

２６歳の菅沼は乃木坂４６など大のアイドル好きで、ゴルフ界の「自称アイドル」を公言。今年１月にファンミーティングと、女子プロゴルファー・臼井麗香とのアイドルユニット「ちぇるなな」のライブを行った。昨年５月に初のソロ写真集、今年２月には「君の救世主になりたくて！」を発売。アイドル活動との「二刀流」を貫き、本業のゴルフで再び頂点に立った。

◆菅沼 菜々（すがぬま・なな）２０００年２月１０日、東京都生まれ。２６歳。父の影響で５歳からゴルフを始める。埼玉栄高卒業後、１８年のプロテストで一発合格。初のシード選手として臨んだ２２年は、トップ１０入り１５回、最高成績は２度の２位。２３年８月の「ＮＥＣ軽井沢７２」で初勝利。通算４勝。アイドル活動に励み、今年２月にＣＤデビュー。身長１５８センチ。家族は両親。