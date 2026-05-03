◆ファーム・リーグ 巨人―広島（３日・ジャイアンツタウンスタジアム）

脳しんとう特例措置で登録抹消中の巨人・泉口友汰内野手が３日、ファーム・リーグ・広島戦で実戦復帰。４回に迎えた第２打席で二塁打を放った。

「３番・遊撃」でスタメン出場。泉口の名前がコールされるとＧタウンは拍手に包まれた。１回裏に迎えた第１打席。アドゥワの２球目、１４７キロ直球に対して左飛となった。

１―０の４回は１死からこの日のチーム初安打となる左中間への二塁打で出塁。持ち前の打力も披露した。

泉口は４月２１日の中日戦（長野）の試合前練習で打球が顔面に直撃し「脳しんとう、顔面打撲、口腔（こうくう）内裂創」と診断。同日、脳しんとう特例措置で出場選手登録を抹消された。２８日に内野ノックとティー打撃を再開し、「野球ができる喜びを改めて感じた。（打撃は）ティーしかやっていないですけど、そこまでブランクは感じなかった。死に関わるような事故だったので、本当に生きていて良かった」と語っていた。

また２日のファーム・リーグ・広島戦では試合前練習でフルメニューを消化。シートノックでは遊撃で軽快な動きを披露。「今日で（復帰への）プログラムを終えました。見え方がおかしいとかはなかったので、スムーズに入っていけるんじゃないかなと思います」と、順調な回復ぶりをアピールしていた。