TBSの南波雅俊アナウンサー（37）が3日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。ファンを公言しているB'zのライブに参戦するため、日帰りで沖縄に行ったことを報告した。

「唯一チケットが取れた沖縄のFYOP＋参戦のため、日帰りのさまよえる蒼い弾丸旅行に行ってきました」と報告。「まさかの展開もあり、最終便に間に合わせるため、途中帰宅になりましたが、それも含めて生き物なのがLIVE！！大好きな大好きなあの曲を生で聴けると思っていなかったので、超大感動でした！！」と途中帰宅になってしまったことも明かしつつ、興奮気味にライブを振り返った。

ツアートラックの前でライブTシャツを着た姿を披露。沖縄グルメを堪能する写真も公開し、「明日からまた仕事を頑張れます！！passionに従い、遠くまでお出かけして本当に良かった！！！B'zサイコー！！！！！」とテンション高く締めくくった。

そして、この日の午後の投稿では「今日は、静岡国際陸上の取材に来ています！」と静岡県にいることを報告していた。

フォロワーからは「日帰りお疲れさまでした」「途中帰宅は残念です」「まさかの沖縄！」「愛ですね」「トラブルで1時間遅れの開演は、痛かったですね」などの声が寄せられた。