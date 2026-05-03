ミュンスター大学と42,000篇、SEA689Muの実績！ Cloud-Clone のELISA技術が敗血症研究に貢献

記事ポイント ドイツ・ミュンスター大学の研究チームが『Nature Communications』に発表した敗血症研究に、Cloud-Clone Corp.製プロカルシトニンELISAキット（SEA689Mu）が貢献しますトランケーテッド・プロカルシトニンを標的とする中和抗体が血管内皮バリアの破壊を抑制し、多臓器障害の軽減と予測生存率の向上をマウスモデルで実証しますCloud-Clone Corp.製品はこれまでに42,000篇以上のSCI論文に引用され、『Nature』『Science』『Cell』への掲載実績も持ちます ドイツ・ミュンスター大学の研究チームが『Nature Communications』に発表した敗血症研究に、Cloud-Clone Corp.製プロカルシトニンELISAキット（SEA689Mu）が貢献しますトランケーテッド・プロカルシトニンを標的とする中和抗体が血管内皮バリアの破壊を抑制し、多臓器障害の軽減と予測生存率の向上をマウスモデルで実証しますCloud-Clone Corp.製品はこれまでに42,000篇以上のSCI論文に引用され、『Nature』『Science』『Cell』への掲載実績も持ちます

世界的な死因の一つである敗血症に対し、新たな血管保護戦略の有効性が国際的科学誌『Nature Communications』上で実証されます。

この研究を定量解析の面から支えたのが、Cloud-Cloneが開発・製造するプロカルシトニンELISAキット（SEA689Mu）です。

Cloud-CloneのELISA技術が敗血症研究に貢献





使用製品：プロカルシトニンELISAキット（SEA689Mu）開発・製造：Cloud-Clone Corp.掲載誌：Nature Communications（2026年、17巻1号827）研究機関：ドイツ・ミュンスター大学を中心とする研究チームSCI論文引用実績：42,000篇以上（2025年末現在）取得認証：ISO9001・ISO13485・ISO14001

ミュンスター大学を中心とする研究チームが2026年初頭に発表した研究「Endothelial cell responses in sepsis are attenuated by targeting truncated procalcitonin」は、敗血症時に血管を傷つけるトランケーテッド・プロカルシトニンを抗体で中和するという新しいアプローチの有効性を示した成果です。

敗血症は細菌・真菌・ウイルスなどの感染を契機として全身に炎症が広がる重篤な疾患で、適切な介入がなければ多臓器機能障害や循環障害へと急速に進行し、生命を深刻に脅かします。

コルチコステロイドや免疫抑制療法など多くの治療アプローチが試みられてきていますが、患者の予後を有意に改善できる治療法はこれまで限られたままです。

今回の研究は、プロカルシトニンシグナル伝達経路という新たな標的を切り口に、血管保護と臓器完全性の維持という観点から敗血症治療の可能性を示しています。

Cloud-Clone製品はこれまでに42,000篇以上のSCI索引付き論文に引用されており、そのうち数百件が『Nature』『Science』『Cell』といったトップジャーナルへの掲載実績を持ちます。

今回の『Nature Communications』掲載研究への貢献は、同社の試薬が基礎研究から最前線の科学的成果まで幅広く支えていることを改めて示すものです。

内皮細胞の遺伝子変動と血管バリア破壊のしくみ

研究チームは敗血症マウスモデルの内皮細胞トランスクリプトームを系統的に解析し、プロカルシトニンをコードするCalca遺伝子を含む炎症関連遺伝子が有意に上昇する一方、細胞増殖・血管新生・細胞結合に関与する経路が抑制されることを明らかにします。

この遺伝子発現の乱れが、血管内皮バリアの喪失・バリア機能障害・血管麻痺という敗血症に特有の病態を引き起こします。

血管内皮バリアの破壊には、血管内皮カドヘリン（VE-cadherin）のチロシン685位のリン酸化を介した毛細血管漏出が関わっており、プロカルシトニンがこのVE-cadherin分解を誘導する主要なメディエーターであることが既存研究により示されています。

研究チームはトランケーテッド・プロカルシトニンのN末端領域を標的とするポリクローナル抗体を設計し、in vitro実験においてVE-cadherinリン酸化の効果的な抑制と内皮細胞バリア機能破壊の拮抗を確認します。

体内検証：臓器保護と予測生存率の向上





in vitroでの有効性確認後、研究チームは敗血症マウスモデルでのin vivo実験に進みます。

ここでCloud-Clone製プロカルシトニンELISAキット（SEA689Mu）が用いられ、マウス血漿中のプロカルシトニン濃度が高精度に定量されることで、中和抗体の最適投与量が確立されます。

ELISAキットが持つ高感度・高特異性・優れた安定性が、複雑な生体サンプルからの一貫したデータ取得を可能にします。

実験の結果は、抗体によるプロカルシトニン中和が敗血症によって誘導される内皮細胞の活性化を有意に軽減し、血管を保護することで多臓器障害を緩和するというものです。

中和抗体処理を受けたマウスでは全体的な健康状態が改善し、疾患重症度が低下して予測生存率も向上しています。

研究者らはプロカルシトニンがマウスとヒトの両方においてN端切断型で活性化されることを挙げ、「プロカルシトニンシグナル伝達経路を標的とすることは、敗血症および全身性炎症状態における血管機能と臓器完全性を保護するための重要な戦略」と評価しています。

Cloud-Cloneの製品ラインと品質実績

Cloud-Cloneはタンパク質・抗体・検出試薬をカバーする完全統合型の産業チェーンを有し、基礎研究からトランスレーショナルリサーチまでのシームレスな連携を実現しています。

製品ラインは組換えタンパク質・ELISAキット・マルチプレックス検出キット・初代細胞・動物モデルと多岐にわたります。

「Quality is Life（品質こそが生命）」という理念のもと、ISO9001・ISO13485・ISO14001の3認証を完全取得しています。

2025年末現在で42,000篇以上のSCI論文に引用されたという継続的な実績が、世界の研究者による製品への信頼を客観的に示しています。

今回の『Nature Communications』掲載研究への貢献は、有効な治療法が限られたままの敗血症という領域において、精密な定量解析ツールが新たな治療戦略の確立に欠かせない役割を果たすことを示す一例です。

プロカルシトニンELISAキット（SEA689Mu）の高精度な測定が、中和抗体の最適投与量確立と臨床応用への道筋を支えます。

42,000篇超の引用実績を持つCloud-CloneのELISAプラットフォームは、敗血症をはじめとする多様な疾患研究においてバイオマーカー検出と免疫学研究の信頼基盤として機能しています。

Cloud-Cloneの敗血症研究支援の紹介でした。

よくある質問

Q. 今回の研究はどの科学誌に掲載されましたか

A. 国際的科学誌『Nature Communications』2026年17巻1号（827ページ）に掲載されます。

著者はBrabenec L、Hellenthal KE、Kintrup Sらです。

Q. Cloud-CloneのELISAキットはどのような場面で使われていますか

A. バイオマーカー検出や免疫学研究を中心に、基礎研究からトランスレーショナルリサーチまで幅広く活用されています。

2025年末現在で42,000篇以上のSCI論文に引用実績があります。

Q. トランケーテッド・プロカルシトニンとは何ですか

A. プロカルシトニンのN末端が切断された活性型の形態です。

マウスとヒトの両方でこの形態として活性化され、敗血症時に血管内皮カドヘリン（VE-cadherin）の分解を誘導する主要なメディエーターとして機能します。

Q. Cloud-Cloneはどのような認証を取得していますか

A. ISO9001・ISO13485・ISO14001の3認証を完全に取得しています。

生産拠点は中国武漢経済技術開発区輸出加工区内に置かれています。

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