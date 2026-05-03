ハートキャッチプリキュア！ ココロパフューム、LEDとメッキで復刻！ Pretty Memoriesハートキャッチプリキュア！ ココロパフューム

記事ポイント 2010年放送『ハートキャッチプリキュア！』の変身アイテム「ココロパフューム」が大人向けなりきり仕様で商品化キュアブロッサムとキュアマリンの変身セリフを完全新規収録、LEDが発光するメッキ仕上げのプレミアム設計プレミアムバンダイにて6,930円（税込）で予約受付中、2026年10月お届け予定 2010年放送『ハートキャッチプリキュア！』の変身アイテム「ココロパフューム」が大人向けなりきり仕様で商品化キュアブロッサムとキュアマリンの変身セリフを完全新規収録、LEDが発光するメッキ仕上げのプレミアム設計プレミアムバンダイにて6,930円（税込）で予約受付中、2026年10月お届け予定

2010年に放送されたアニメ『ハートキャッチプリキュア！』の変身アイテム「ココロパフューム」が、大人向けのなりきり仕様として復刻します。

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、2026年5月1日（金）16時より予約受付が始まっています。

Pretty Memoriesハートキャッチプリキュア！ ココロパフューム





商品名：Pretty Memoriesハートキャッチプリキュア！ ココロパフューム価格：6,930円（税込）／送料・手数料別途セット内容：ココロパフューム本体×1、こころの種（キュアブロッサム）×1、こころの種（キュアマリン）×1商品サイズ：H約135mm×W約60mm×D約35mm対象年齢：15才以上電池：単4電池×2（別売り）予約期間：2026年5月1日（金）16時〜2026年6月25日（木）23時予定商品お届け：2026年10月予定販売：プレミアムバンダイほか発売元：株式会社バンダイ

「Pretty Memories」は、プリキュアシリーズの作中アイテムをより美しく再現する復刻玩具のシリーズです。

今回はその第8弾として、2010年放送の『ハートキャッチプリキュア！』より変身アイテム「ココロパフューム」が登場します。

対象年齢15才以上に設定された大人向け仕様で、放送当時のデザインを忠実に再現しながら、メッキ塗装とLED発光という高級感ある仕上がりが特長です。

本体サイズはH約135mm×W約60mm×D約35mmとコンパクトで、手のひらにおさまる存在感のあるフォルムです。

キュアブロッサムとキュアマリンの変身セリフが完全新規収録されており、当時の声優による音声がアニメのBGMやサウンドエフェクトとともに再生されます。

アニメの花言葉シーンをモチーフにした「花占いモード」も搭載し、シプレとコフレのオリジナル音声も収録されています。

外観と発光ギミック





ボディ全体にメッキ塗装を施した光沢感のある仕上がりで、放送当時のデザインを細部まで再現しています。

本体を操作するとLEDが発光し、変身シーンの高揚感をそのまま手元で体験できる設計です。





発光時は本体が鮮やかに輝き、変身ポーズをとりながら音声と光の演出を同時に楽しめます。

単4電池2本（別売り）で動作するため、いつでも手軽に使えます。

収録音声とモード

キュアブロッサムとキュアマリン2人の変身セリフをアニメ向けに完全新規収録しており、当時のBGMやサウンドエフェクトと組み合わさった音声演出はアニメの雰囲気をそのまま再現しています。

「花占いモード」では、シプレとコフレのオリジナル音声を聴くことができ、変身シーン以外の場面の世界観も楽しめます。

さらに主題歌「Alright！ ハートキャッチプリキュア！」も収録されており、1台で作品の世界観を幅広く体験できます。

「Pretty Memories」シリーズ第8弾として登場するこの商品は、放送から16年を経た今もなお作品を愛するファンに向けて、LEDとメッキ仕上げによる高品位な復刻デザインと、完全新規収録の音声という二重の価値を提供します。

6,930円（税込）で2026年6月25日（木）23時まで予約受付中、2026年10月のお届けが予定されています。

Pretty Memoriesハートキャッチプリキュア！ ココロパフュームの紹介でした。

(C)東映アニメーション

よくある質問

Q. 「花占いモード」ではどのキャラクターの音声が収録されていますか。

A. シプレとコフレのオリジナル音声が収録されています。

Q. セット内容にはどのようなものが含まれていますか。

A. ココロパフューム本体1点、こころの種（キュアブロッサム）1点、こころの種（キュアマリン）1点の計3点が含まれています。

Q. 「Pretty Memories」シリーズとはどのようなシリーズですか。

A. プリキュアシリーズの作中に登場するアイテムを、より美しく再現した復刻玩具のシリーズで、今回のコロパフュームは第8弾にあたります。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 『ハートキャッチプリキュア！』ココロパフューム、LEDとメッキで復刻！ Pretty Memoriesハートキャッチプリキュア！ ココロパフューム appeared first on Dtimes.