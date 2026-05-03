ひらがなを並び替えて正しい単語を導き出すアナグラムクイズに挑戦！ 今回のお題は「う ち の く ま」。一見すると別の意味に見えるこの文字列。1分以内に隠された単語を見つけ出し、脳をスッキリさせましょう！

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ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！

一見すると別の意味に聞こえる言葉も、バラバラにして組み直すと全く違う正解が浮かび上がってきます。固定観念を捨てて、文字を自由に動かしてみるのがポイントです！ あなたは制限時間の1分以内に、この「うちのくま」の正体を見破ることができますか？

問題：「う ち の く ま」

次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。

う ち の く ま

ヒント：最後の文字は「ち」

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正解：まくのうち

正解は「まくのうち」でした。

▼解説
正解は、さまざまなおかずが楽しめるお弁当の定番「幕の内（まくのうち）」でした！ 「うちのくま」という言葉に引っ張られず、「ま・く・の・う・ち」の5文字を抽出できたでしょうか？

正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)