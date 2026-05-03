【アナグラムクイズ】「う ち の く ま」を並び替えると？ 1分以内で挑戦しよう
ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！
一見すると別の意味に聞こえる言葉も、バラバラにして組み直すと全く違う正解が浮かび上がってきます。固定観念を捨てて、文字を自由に動かしてみるのがポイントです！ あなたは制限時間の1分以内に、この「うちのくま」の正体を見破ることができますか？
う ち の く ま
ヒント：最後の文字は「ち」
答えを見る
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▼解説
正解は、さまざまなおかずが楽しめるお弁当の定番「幕の内（まくのうち）」でした！ 「うちのくま」という言葉に引っ張られず、「ま・く・の・う・ち」の5文字を抽出できたでしょうか？
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
一見すると別の意味に聞こえる言葉も、バラバラにして組み直すと全く違う正解が浮かび上がってきます。固定観念を捨てて、文字を自由に動かしてみるのがポイントです！ あなたは制限時間の1分以内に、この「うちのくま」の正体を見破ることができますか？
問題：「う ち の く ま」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。
ヒント：最後の文字は「ち」
答えを見る
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正解：まくのうち正解は「まくのうち」でした。
▼解説
正解は、さまざまなおかずが楽しめるお弁当の定番「幕の内（まくのうち）」でした！ 「うちのくま」という言葉に引っ張られず、「ま・く・の・う・ち」の5文字を抽出できたでしょうか？
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)