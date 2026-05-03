元日本テレビアナウンサーの岩田絵里奈(30)が2日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。MCの「極楽とんぼ」加藤浩次（57）と共演していた当時を振り返った。

加藤とは日本テレビ時代に2年間共演した「スッキリ」以来の共演となった岩田は、加藤の性格を「誰よりも分かっているんで」と明言した。

当時は「加藤さんに台本全くなかったですもんね」と言い、加藤がVTRが終わる2秒前に「やっぱ岩田、あれやりたいわ」「やっぱやめるわ」などと突然言い出すこともあったと暴露した。

「ついて行くのが始めは本当に死にそうでした」と振り返った。

加藤は「文句あるなら当時言ってくれよ」「言えない空気あった？」と質問。岩田は「ガンギマってましたよ、『スッキリ』の時は」と語り、加藤は「よくアナウンサーが“ガンギマる”なんて言葉使えるな！」、女将役の島崎和歌子も「アナウンサーが使っていい言葉じゃない」とツッコミを入れた。

それでも岩田は「やっぱりもう戦ってた、あの時の加藤さんは。一生懸命、本当にもう日々向き合ってました『スッキリ』に」と力を込めた。