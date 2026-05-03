◇ゴルフツアー NTTドコモビジネス・レディース最終日（2026年5月3日 千葉県 浜野GC＝6704ヤード、パー72）

郄橋彩華（27＝サーフビバレッジ）が66と追い上げ通算9アンダーまで伸ばしホールアウトした時点で9位に入った。

「今日はショットが凄い良くて、もったいないバーディーパットもたくさんありました。急にクラブが振りやすくなりました」と笑顔で振り返った。

2日目が雨で中止になりリフレッシュできたことで前週の全米オープン予選で1日36ホールを戦った疲れも癒え「良い間合いになったみたいです」と話した。

ぽっかり空いた1日は「映画に行って“ゲーセン”行って、トレーニングして、練習して“ゲーセン”に行きました」と笑った。

観賞した映画は4月24日に公開された「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」。「マリオのゲームはひと通りやってるから。どういう感じでゲームになってるのかなと。しかもギャラクシーが一番ゲームの中で好きだったので」と説明した。

ただ、郄橋らしいのはゲームセンターの“おかわり”をして気晴らしをしているところ。

目当ては大好きなクレーンゲーム。「（1回目）はこれといった獲物が取れなかったので…。いくら使ったかは、PayPay（ペイペイ）で払ったので分からないです。（2回目は）いっぱい取れたので満足して帰りました」と笑った。

初日92位と大きく出遅れながら、終わってみれば驚きのベスト10フィニッシュ。「今年は優勝以外、トップ10がないから、届いたら凄いなと思っていました。15位以内に入れれば、めっちゃナイスじゃないかと思っていました」とうなずいた。

次戦は今季の国内メジャー初戦となるワールド・サロンパス・カップ。「まじで（茨城GC西Cは）良い成績残したことがないので、まずは自分との闘いだと思っています。でも、今日はほぼゲームの話しでしたね」と笑顔で締めくくっていた。