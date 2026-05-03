＜比較癖のやめ方＞つい誰かと自分を比べてしまい羨んでしまう。比べず生きられるコツを教えてください
人は人、自分は自分。そのようなことは言われなくてもわかっているはず。しかしそれでも人は自分と誰かを比べずにはいられない。そこから生まれるさまざまな感情に支配されてしまう。だからこそ知りたい。誰かと自分を比べないで生きられる方法を。
『人を羨む心が自分自身を不幸にしているような気がして。これからはそんな気持ちをなるべく手放して生きていきたいのです。他人と自分を比べず生きている方、コツを教えてください。どのような心持ちで人と接するのかとか、毎日をどのような心持ちですごしているのかなど聞かせてほしいです』
比較癖があっても、そのままでいい。でもその次が大切？
『羨ましいとか、スゴイなと素直に思えばいい。ただそこで終了させる。自分と比較するから変な感情が生まれるのよ』
『いいなぁ、羨ましいなぁって思うよね。でも“いいなぁ”は、“いいなぁ”でしかないのよ。いくら羨んでも自分に何か得があるわけでもないし、その感情を禁じたところで何も起きない』
人を羨む気持ちや比較してしまい“いいなぁ”と思う感情は、そう簡単には止められませんよね。こればかりはもって生まれた“性格”です。止められない感情や衝動をムリやり抑え込まなくてもいいのではないでしょうか。ムリをすると別の部分に弊害が起こりそうですよね。それなら、人を羨んでしまう、“いいなぁ”と思ってしまう感情を、素直に受け止めてみてはいかがでしょう。ただし、考えるのはそこまで。ママの声にあるように、それ以上先を考えるから、自分がその感情に支配され、身動きが取れなくなってしまうのかもしれません。羨ましい、いいなあと思うだけなら自分を不幸にすることなんて、起こらないかもしれませんよ。
いいなぁと思う気持ちを糧にする
『他人がどういう生い立ちで、どのような人生を歩んできて、今そこにいるのか。知るすべなんてどこにもないんです。わからないものの今だけを見て羨んでも仕方がありませんよ。自分だけを見ましょう。容姿が羨ましいなら自分磨きをする。内面なら、内面を磨く努力をすればいい。まずは見て見ぬふりしてきたことに挑戦する、雑にしてきたことを丁寧にするみたいな。そして何かにチャレンジできたことがあれば自分に花丸をあげる。とにかく自分軸でいきましょ。あなたの人生の主役はあなたでしかないですよ！』
自分の人生の主役は“あなた”しかいない。まさにその通りですよね。しかし私たちはどうしても、恵まれている人を見て憧れ羨み、手に入らない主役の座を求めてしまう。とはいえ、誰かがあなたの人生の主役を取って代わることは決してないのです。ではどうすればいいか。ママたちの答えは「芽生えた感情を“糧”にする」でした。誰かを見て“いいなぁ”と感じたとき、どうすればその“いいなぁ”をもった自分になれるか、近づけるかを考えてみるのはどうでしょう。ついつい「私にはできない」と考えてしまうかもしれませんが、意外に些細なワンステップを踏み出すだけで事態は好転するかもしれません。他人軸で生きていてもいいですが、最後は自分軸であれ。そうすることで、元からもつ性格を変えられなくても、少しくらい成長できそうな気がしませんか？
暇はろくなことにならない
『そんなことを考える暇がないくらい忙しくする』
『暇だといろいろ考えてしまうけど、忙しいと日々のタスクをこなすのに必死で余計なことを考える暇がない。ネガティブなことを考えそうになっても、忙しいから「いや、今はそれどころではないのよ」って切り替えられる』
いろいろ考えてしまうときって、他にやることがないタイミングの可能性もありますよね。暇だとついつい自分に感情の矛先が向いてしまいませんか？ 考えても仕方ないのに。だから人と自分を比較してマイナスな感情が生まれそうになったら、先ほど登場した“いいなぁ”をもっている誰かに近づけるためにどうすればいいか、ひたすら試行錯誤する。“いいなぁ”と思ったことを忘れるほど忙しくするのがポイントかもしれませんね。
あとは不可抗力なこともあります。PMSや寒暖差、気候・気圧の変化、睡眠不足や空腹……。マイナスな感情を抱えてしまうときって、自分にはどうしようもできない環境に置かれているケースも珍しくありません。人と自分を比べて落ち込みはじめたら、環境を確認してみてください。「私のせいじゃないもーん」と開きなおることも意外に効果がありそうです。
他人ではなく自分の好きなことに目を向けよう
『好きなこと、やりたいことを増やすといいよ。関心が常に自分や他のことに向いているから、他人のことなんか気にならなくなる』
他人を羨ましいとか、いいなあと思うこと自体は、決して悪いことではありません。その先に妬みや嫉妬のような負の感情が生まれたり、自分はダメだと落ち込んだりすることがよくないのです。できることを増やしたり、“いいなぁ”と思った人に近づく努力をする。そうすれば自分への自信につながります。でも頑張ろうとしてできなかったら、また落ち込みますよね。そのようなときはさまざまな「好き」に囲まれてください。好きなものを見る、好きな人に会う、好きなことをする……。いろいろな好きに囲まれることは、心を癒してマイナスな感情を和らげてくれるはず。好きなことだけ見ていれば、一時的にでも他者と自分を比較するなんて、どうでもよくなりそうではないですか？ 「好きなことがある人はいいなあ」なんて思ってはダメですよ？ 些細なことでいいのです。今すぐにでも「私の好き」探しに出かけましょう！