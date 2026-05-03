内田理央、水着ショット披露 SNS「だーりおちゃんの水着姿って貴重かも」「色気あります」「ハワイもこんな爆美女が舞い降りて喜んでらァ」
俳優の内田理央（34）が3日までに、自身のインスタグラムを更新。ハワイでの水着ショットを公開した。
【写真】「貴重かも」水着ショットを披露した内田理央
内田は「GWどこも行かないので いつかのハワイの思い出あげさせて下さい笑」と投稿。10枚以上の写真を公開した。
1枚目は水着姿のショットで「ハレクラニのプール この前に海入ったから髪びちょびちょ」とつづっていた。他にもパンケーキや水上バイク、ハンバーガーなど、ハワイを満喫した写真を公開していた。
この投稿には「だーりおちゃんの水着姿って貴重かも」「色気あります」「ハワイもこんな爆美女が舞い降りて喜んでらァ」といったコメントが寄せられている。
【写真】「貴重かも」水着ショットを披露した内田理央
内田は「GWどこも行かないので いつかのハワイの思い出あげさせて下さい笑」と投稿。10枚以上の写真を公開した。
1枚目は水着姿のショットで「ハレクラニのプール この前に海入ったから髪びちょびちょ」とつづっていた。他にもパンケーキや水上バイク、ハンバーガーなど、ハワイを満喫した写真を公開していた。
この投稿には「だーりおちゃんの水着姿って貴重かも」「色気あります」「ハワイもこんな爆美女が舞い降りて喜んでらァ」といったコメントが寄せられている。