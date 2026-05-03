将棋の第11期叡王戦五番勝負第3局が5月3日、愛知県名古屋市の「か茂免」で行われ、伊藤匠叡王と挑戦者の斎藤慎太郎八段が熱戦を繰り広げている。盤上の激しい攻防とともに、タイトル戦の楽しみとして毎回将棋ファンの熱い視線を集めるのが対局中の「勝負メシ」だ。

【映像】超豪華…対局者に提供された「か茂免名物御膳」

午後0時30分からの昼食休憩で、両者はともに同店の「か茂免名物御膳」と冷やし緑茶を注文した。対局の舞台となっている「か茂免」は、名古屋を代表する格式高い老舗料亭。運ばれてきた名物御膳は、彩り豊かな八寸盛りをはじめ、鮮魚造り、豚の柔らか角煮、名物海老真薯（しんじょ）揚げ、ふっくらとした窯炊き御飯、そして名古屋ならではの蜆（しじみ）豆味噌仕立ての留椀が美しく盛り込まれた、極めて贅沢な内容となっている。

老舗料亭ならではの職人技が光る品々がABEMAの中継で紹介されると、視聴者も即座に反応した。コメント欄には「目にも鮮やかなお料理だ」「さすが、料亭」「豪華ーーー」と感嘆の声が続出。「おかずの種類あっておいしそう」「手が込んでる」「見て楽しめるのいいですね」など、華やかでボリューム満点の御膳に食欲をそそられ、目を奪われるファンが相次いだ。

午後からの激しい折衝に向け、両者は料亭の粋を集めた絶品ランチでしっかりとエネルギーを補給したもよう。豪華な勝負メシで英気を養った伊藤叡王と斎藤八段が、再開後の盤上でどのようなドラマを描くのか、今後の展開からますます目が離せない。

（ABEMA／将棋チャンネルより）