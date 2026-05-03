辻希美、次女・夢空ちゃんを抱っこ「ピンクマン」な親子ショット公開に「お揃いっぽくて素敵」「天使が2人」と反響
【モデルプレス＝2026/05/03】タレントの辻希美が5月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんを抱っこする姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】38歳5児のママタレ「表情が愛くるしい」次女と密着
辻は「昨夜の私達 ピンクマン」とつづり、夢空ちゃんを抱っこした親子ショットを投稿。2人揃って淡いピンク色の部屋着を着た姿を披露した。また、自身がプロデュースするブランドの部屋着を着用していることを明かし、「楽ちん」と着心地の良さも記している。
この投稿に、ファンからは「天使が2人いる」「可愛くて癒される」「お揃いっぽくて素敵」「夢空ちゃんの表情が愛くるしい」「幸せあふれる親子ショット」「辻ちゃんのママ感が優しすぎる」などの声が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】38歳5児のママタレ「表情が愛くるしい」次女と密着
◆辻希美、夢空ちゃんを抱っこした「ピンクマン」な姿を披露
辻は「昨夜の私達 ピンクマン」とつづり、夢空ちゃんを抱っこした親子ショットを投稿。2人揃って淡いピンク色の部屋着を着た姿を披露した。また、自身がプロデュースするブランドの部屋着を着用していることを明かし、「楽ちん」と着心地の良さも記している。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「天使が2人いる」「可愛くて癒される」「お揃いっぽくて素敵」「夢空ちゃんの表情が愛くるしい」「幸せあふれる親子ショット」「辻ちゃんのママ感が優しすぎる」などの声が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】