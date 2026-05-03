開催：2026.5.3

会場：Ｔモバイル・パーク

結果：[マリナーズ] 2 - 3 [ロイヤルズ]

MLBの試合が3日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとロイヤルズが対戦した。

マリナーズの先発投手はエマーソン・ハンコック、対するロイヤルズの先発投手はセス・ルーゴで試合は開始した。

1回裏、3番 ジョシュア・ネーラー 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 SEA 1-0 KC

3回表、1番 マイケル・ガルシア 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでロイヤルズ得点 SEA 1-1 KC

5回裏、ピッチャー セス・ルーゴがワイルドピッチでマリナーズ得点 SEA 2-1 KC

9回表、6番 ジャック・カグリオン 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 SEA 2-2 KC

10回表、1番 マイケル・ガルシア 4球目を打ってセンターへの犠牲フライでロイヤルズ得点 SEA 2-3 KC

試合は2対3でロイヤルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はロイヤルズのマット・ストラームで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はマリナーズのクーパー・クリスウェルで、ここまで1勝1敗1S。ロイヤルズのエルセグにセーブがつき、2勝1敗9Sとなっている。

ここまでマリナーズは16勝18敗で1.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区3位。一方ロイヤルズは14勝19敗で3.5ゲーム差の（ア・リーグ）中地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-03 13:48:24 更新