「ずいぶん老けて見える」「何が起きた？」38歳イグアインの“変貌ぶり”が話題！「世界中の人々が衝撃を受けた」と欧州メディア報道
「“彼に何が起きたんだ？”イグアインの新たな姿に、SNSは完全に衝撃を受ける」
そう見出しを打った記事を掲載したのは、スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』だ。記事では、まず元アルゼンチン代表FWの近況に触れる。
「ゴンサロ・イグアインは、2022年に現役引退を決意し、実り多きキャリアに幕を下ろした。それ以来、彼はあまり人前に姿を現わしてこなかった。実際、現在の生活について分かっていることは非常に少なく、ほとんど知られていない。引退の場となったインテル・マイアミで、選手育成コーチ（Player Development Coach）として働いているという事実のみだ」
それだけに「彼の最新の姿が世間を大いに驚かせている」という。
「その写真は、あるファンがＸ（旧Twitter）に投稿したもので、そのファンがアメリカ・マイアミのスポーツ用品店でイグアインと偶然に出会い、ともに撮影したものだ」
白いタンクトップにハーフパンツのイグアインは、無精ひげがかなり伸びていて、体形もだいぶ変わっている。「『ずいぶん老けて見える』（彼は現在38歳にすぎないにもかかわらず）『彼に何が起きたんだ？』『冗談だろう』といったコメントがSNS上で、現時点において数千件にも及ぶ規模で寄せられている」とのことだ。
イギリス紙『THE Sun』も、イグアインの“変貌ぶり”を報道。「ここ４年間、彼の痕跡はネット上にほとんど残っていなかったため、写真が出てきた時、世界中の人々が衝撃を受けた」と記している。
現役時代はリーベル・プレート、レアル・マドリー、ナポリ、ユベントス、ミラン、チェルシー、そしてインテル・マイアミと強豪クラブで活躍したイグアイン。アルゼンチン代表では75試合・31得点を記録し、ワールドカップには2010年南アフリカ大会から３大会連続で出場するなど、世界的なストライカーとして名を馳せた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】え、イグアイン？ 38歳元アルゼンチン代表FWの最新ショットにファンびっくり！
そう見出しを打った記事を掲載したのは、スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』だ。記事では、まず元アルゼンチン代表FWの近況に触れる。
「ゴンサロ・イグアインは、2022年に現役引退を決意し、実り多きキャリアに幕を下ろした。それ以来、彼はあまり人前に姿を現わしてこなかった。実際、現在の生活について分かっていることは非常に少なく、ほとんど知られていない。引退の場となったインテル・マイアミで、選手育成コーチ（Player Development Coach）として働いているという事実のみだ」
「その写真は、あるファンがＸ（旧Twitter）に投稿したもので、そのファンがアメリカ・マイアミのスポーツ用品店でイグアインと偶然に出会い、ともに撮影したものだ」
白いタンクトップにハーフパンツのイグアインは、無精ひげがかなり伸びていて、体形もだいぶ変わっている。「『ずいぶん老けて見える』（彼は現在38歳にすぎないにもかかわらず）『彼に何が起きたんだ？』『冗談だろう』といったコメントがSNS上で、現時点において数千件にも及ぶ規模で寄せられている」とのことだ。
イギリス紙『THE Sun』も、イグアインの“変貌ぶり”を報道。「ここ４年間、彼の痕跡はネット上にほとんど残っていなかったため、写真が出てきた時、世界中の人々が衝撃を受けた」と記している。
現役時代はリーベル・プレート、レアル・マドリー、ナポリ、ユベントス、ミラン、チェルシー、そしてインテル・マイアミと強豪クラブで活躍したイグアイン。アルゼンチン代表では75試合・31得点を記録し、ワールドカップには2010年南アフリカ大会から３大会連続で出場するなど、世界的なストライカーとして名を馳せた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】え、イグアイン？ 38歳元アルゼンチン代表FWの最新ショットにファンびっくり！