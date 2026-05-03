ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、色鮮やかな「ミラベル」をイメージした、ディズニーデザイン「刺繍デザインショルダーバッグ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「刺繍デザインショルダーバッグ」ミラベルと魔法だらけの家

© Disney

価格：7,990円（税込）

サイズ：約22×26×16cm

重さ：約190g

ショルダー調節可

ショルダーベルト長さ：最短約65cm 〜最長約121cm

素材：ポリエステル、合成皮革（ショルダー）

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『ミラベルと魔法だらけの家』をモチーフにしたショルダーバッグ。

主人公「ミラベル」をイメージしたフラワーモチーフの刺繍が華やかで目を惹くデザインに仕上げられています☆

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本体はシックな色合いの、落ち着いた質感の生地を使用。

さらに刺繍部分には光沢のある糸を使い、立体感と上質さを表現しています◎

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ころんと丸みのある巾着フォルムが、女性らしく柔らかな印象をプラス！

開閉がスムーズな巾着仕様で、荷物の出し入れもラクにできます。

手なじみの良い持ち手でちょっとしたお出かけにも重宝するサイズ感。

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背面はシンプルな無地デザインに。

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＜オープン時＞

内側には小物の整理に便利なオープンポケット付き。

底マチがあるので、見た目以上に収納力があり安定感も抜群です☆

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内側ポケットには「ミラベル」デザインのプリントネームが施されています。

首をかしげて何かを考えているような表情がかわいい！

装いの主役になる大人かわいい巾着バッグ。

色鮮やかな「ミラベル」をイメージした、ディズニーデザイン「刺繍デザインショルダーバッグ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！

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