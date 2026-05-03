『コンビニ兄弟』川島佳子役に松金よね子 キャラクター紹介（19）
歌手で俳優の中島健人が主演を務めるNHKドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（毎週火曜 後10：00）が、新たにスタート。今回は、松金よね子が演じる川島佳子を紹介する
【写真多数】豪華キャスト21人を一挙紹介！
本作は北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長・志波三彦とワイルドな謎の男の気になる2人がさまざまな無理難題を気分爽快に解決していく。現代の人間交差点・コンビニを舞台に繰り広げられるハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。
松金よね子が演じる川島佳子は、志波三彦ファンクラブ会員のひとり。すでに夫は５年前に他界し、こがね村ビルの上で一人暮らし。若い頃から料理上手で手作りの煮物や梅干しをテンダネスに持ってくる。志波に褒められたいといつも洋服には気を遣っている。
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本作は北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長・志波三彦とワイルドな謎の男の気になる2人がさまざまな無理難題を気分爽快に解決していく。現代の人間交差点・コンビニを舞台に繰り広げられるハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。
松金よね子が演じる川島佳子は、志波三彦ファンクラブ会員のひとり。すでに夫は５年前に他界し、こがね村ビルの上で一人暮らし。若い頃から料理上手で手作りの煮物や梅干しをテンダネスに持ってくる。志波に褒められたいといつも洋服には気を遣っている。