【付録】ANNA SUI「トートバッグ」が付いてくる！ 予約必須の『ANNA SUI mini リバーシブルで使えるロゴキルトなトートバッグBOOK』は6月4日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『ANNA SUI mini リバーシブルで使えるロゴキルトなトートバッグBOOK』（宝島社）の「トートバッグ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から6月4日に発売される『ANNA SUI mini リバーシブルで使えるロゴキルトなトートバッグBOOK』（税込4235円）。付録として、「トートバッグ」が付いてきます。
ブランドロゴをそのままキルティングにしたシックな黒の面と、華やかなオリジナルのフラワープリント面の2通りを楽しめるリバーシブルデザインです。その日のコーディネートや気分に合わせて、手軽に雰囲気を変えることができます。上品なアンティークゴールドのロゴプレートが、高級感のあるアクセントを添えています。
約タテ30×ヨコ36×マチ19cmのビッグサイズで、小旅行やレッスンバッグとしても頼れる収納力を持っています。両サイドのスナップボタンを留めることで、荷物の量に合わせて簡単に舟形フォルムへ変形できるのも嬉しいポイント。合皮素材のハンドルとパイピング、さらに長さ調節可能なショルダーストラップ付きで、実用性とデザイン性を兼ね備えています。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『ANNA SUI mini リバーシブルで使えるロゴキルトなトートバッグBOOK』の「トートバッグ」が見逃せない！
宝島社から6月4日に発売される『ANNA SUI mini リバーシブルで使えるロゴキルトなトートバッグBOOK』（税込4235円）。付録として、「トートバッグ」が付いてきます。
ロゴキルト×フラワープリントのリバーシブル仕様
ブランドロゴをそのままキルティングにしたシックな黒の面と、華やかなオリジナルのフラワープリント面の2通りを楽しめるリバーシブルデザインです。その日のコーディネートや気分に合わせて、手軽に雰囲気を変えることができます。上品なアンティークゴールドのロゴプレートが、高級感のあるアクセントを添えています。
収納力抜群のビッグサイズ＆フォルムチェンジ機能
約タテ30×ヨコ36×マチ19cmのビッグサイズで、小旅行やレッスンバッグとしても頼れる収納力を持っています。両サイドのスナップボタンを留めることで、荷物の量に合わせて簡単に舟形フォルムへ変形できるのも嬉しいポイント。合皮素材のハンドルとパイピング、さらに長さ調節可能なショルダーストラップ付きで、実用性とデザイン性を兼ね備えています。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)