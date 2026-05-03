◇ナ・リーグ ドジャース2―3カージナルス（2026年5月2日 セントルイス）

ドジャースは2日（日本時間3日）、敵地でカージナルスと戦い、接戦を落として4連敗を喫した。「1番・DH」で出場した大谷翔平投手（31）は4打数無安打で今季ワーストとなる14打席連続無安打。打線は0―3の最終回に2死走者なしからの4連打で2点を返したが、反撃もあと一歩、届かなかった。

最大の持ち味が現状では失われている。ドジャース打線は大谷が6号本塁打を放った3月26日（同27日）カブス戦以来、5試合にわたってチームとして本塁打が出ていない。この日も8安打を放ったが、全て単打だった。ドジャースが5試合連続で本塁打を記録しなかったのは、2015年5月16日のロッキーズ戦から同21日のジャイアンツ戦以来、11年ぶりのこととなった。

大谷はカージナルス先発・マグリビに対し、初回の第1打席は中飛、3回1死一塁からの第2打席は二直併殺に倒れ、6回1死からの第3打席はチェンジアップに空振り三振。8回2死からの第4打席は左腕・ロメロのスイーパーに空振り三振に終わった。

打線全体が機能しなかった。初回1死からフリーマンが中前打で出塁したが次打者・スミスが遊ゴロ併殺。3回から3イニング連続で併殺を喫し、リズムをつかみきれなかった。ロバーツ監督は「併殺が痛かったです」としたうえで「勝つには十分な得点を挙げられませんでした」と得点力不足を敗因に挙げた。