上沼恵美子、細木数子さん＆岸辺シローさん「5000円秘話」明かす 「だから細木先生ええ人や」
タレント・歌手の上沼恵美子が、3日放送の読売テレビ・中京テレビ『上沼・高田のクギズケ！』（毎週日曜 前11：40）に出演し、Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』で話題の細木数子さんについて語った。
【写真】雰囲気そのまま！細木数子さんを演じる戸田恵梨香
上沼は、細木さんと共演経験があり「良い方でしたよ」と証言。台湾ロケの際、高額のカラスミを全員に配ってくれたという。
一方、「岸辺シローさんも来てたんですよ。岸辺シローさんが貧乏で、何か買って帰りたいでもお金がない、5000円貸してくださいって言いに来はったんです」という。すると「細木先生が『カラスミを皆に配るんだから、それでいいよ、それお土産にしときな』」と一言。上沼は「5000円返してもらった。だから細木先生ええ人や」と笑わせていた。
細木さんの京都の「20億円豪邸」についても証言し、スタジオは大盛り上がりとなった。
【写真】雰囲気そのまま！細木数子さんを演じる戸田恵梨香
上沼は、細木さんと共演経験があり「良い方でしたよ」と証言。台湾ロケの際、高額のカラスミを全員に配ってくれたという。
一方、「岸辺シローさんも来てたんですよ。岸辺シローさんが貧乏で、何か買って帰りたいでもお金がない、5000円貸してくださいって言いに来はったんです」という。すると「細木先生が『カラスミを皆に配るんだから、それでいいよ、それお土産にしときな』」と一言。上沼は「5000円返してもらった。だから細木先生ええ人や」と笑わせていた。
細木さんの京都の「20億円豪邸」についても証言し、スタジオは大盛り上がりとなった。