今治vs奈良 スタメン発表
[5.3 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第14節](アシさと)
※14:00開始
主審:堀善仁
<出場メンバー>
[FC今治]
先発
GK 16 山本透衣
DF 9 近藤高虎
DF 15 ガブリエル・ゴメス
DF 29 丸山大和
DF 33 笹修大
MF 6 梶浦勇輝
MF 17 持井響太
MF 25 佐藤璃樹
MF 77 加藤潤也
FW 10 エジガル・ジュニオ
FW 19 古山兼悟
控え
GK 1 立川小太郎
DF 3 孫大河
DF 24 竹内悠力
MF 8 駒井善成
MF 20 ロドリゴ・ソウザ
MF 36 久保恵音
MF 38 馬越晃
FW 34 菊池季汐
FW 44 林誠道
監督
塚田雄二
[奈良クラブ]
先発
GK 96 マルク・ヴィト
DF 16 奥田雄大
DF 27 中山雅斗
DF 33 佐藤大翔
DF 40 吉村弦
MF 7 田村亮介
MF 10 森田凜
MF 20 國武勇斗
MF 50 芝本蓮
MF 54 川崎修平
FW 17 田村翔太
控え
GK 1 宮澤樹
DF 8 吉田新
DF 22 生駒稀生
DF 36 石井大生
MF 11 佐藤諒
MF 21 戸水利紀
MF 37 濱名元希
MF 47 オラスカンミ・アブドゥルワヒード・ダヨ
FW 14 望月想空
監督
大黒将志
※14:00開始
主審:堀善仁
<出場メンバー>
[FC今治]
先発
GK 16 山本透衣
DF 9 近藤高虎
DF 15 ガブリエル・ゴメス
DF 29 丸山大和
DF 33 笹修大
MF 6 梶浦勇輝
MF 17 持井響太
MF 25 佐藤璃樹
MF 77 加藤潤也
FW 10 エジガル・ジュニオ
FW 19 古山兼悟
控え
GK 1 立川小太郎
DF 3 孫大河
DF 24 竹内悠力
MF 20 ロドリゴ・ソウザ
MF 36 久保恵音
MF 38 馬越晃
FW 34 菊池季汐
FW 44 林誠道
監督
塚田雄二
[奈良クラブ]
先発
GK 96 マルク・ヴィト
DF 16 奥田雄大
DF 27 中山雅斗
DF 33 佐藤大翔
DF 40 吉村弦
MF 7 田村亮介
MF 10 森田凜
MF 20 國武勇斗
MF 50 芝本蓮
MF 54 川崎修平
FW 17 田村翔太
控え
GK 1 宮澤樹
DF 8 吉田新
DF 22 生駒稀生
DF 36 石井大生
MF 11 佐藤諒
MF 21 戸水利紀
MF 37 濱名元希
MF 47 オラスカンミ・アブドゥルワヒード・ダヨ
FW 14 望月想空
監督
大黒将志