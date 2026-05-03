[5.3 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第14節](アシさと)

※14:00開始

主審:堀善仁

<出場メンバー>

[FC今治]

先発

GK 16 山本透衣

DF 9 近藤高虎

DF 15 ガブリエル・ゴメス

DF 29 丸山大和

DF 33 笹修大

MF 6 梶浦勇輝

MF 17 持井響太

MF 25 佐藤璃樹

MF 77 加藤潤也

FW 10 エジガル・ジュニオ

FW 19 古山兼悟

控え

GK 1 立川小太郎

DF 3 孫大河

DF 24 竹内悠力

MF 8 駒井善成

MF 20 ロドリゴ・ソウザ

MF 36 久保恵音

MF 38 馬越晃

FW 34 菊池季汐

FW 44 林誠道

監督

塚田雄二

[奈良クラブ]

先発

GK 96 マルク・ヴィト

DF 16 奥田雄大

DF 27 中山雅斗

DF 33 佐藤大翔

DF 40 吉村弦

MF 7 田村亮介

MF 10 森田凜

MF 20 國武勇斗

MF 50 芝本蓮

MF 54 川崎修平

FW 17 田村翔太

控え

GK 1 宮澤樹

DF 8 吉田新

DF 22 生駒稀生

DF 36 石井大生

MF 11 佐藤諒

MF 21 戸水利紀

MF 37 濱名元希

MF 47 オラスカンミ・アブドゥルワヒード・ダヨ

FW 14 望月想空

監督

大黒将志