[5.3 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第14節](NDスタ)

※14:00開始

主審:窪田陽輔

<出場メンバー>

[モンテディオ山形]

先発

GK 45 渋谷飛翔

DF 15 川井歩

DF 19 岡本一真

DF 22 城和隼颯

DF 49 坂本稀吏也

MF 7 中村亮太朗

MF 9 高橋潤哉

MF 14 柳町魁耀

MF 20 吉尾海夏

FW 10 氣田亮真

FW 24 平賀大空

控え

GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル

DF 13 野嶽寛也

DF 29 相馬丞

MF 17 寺山翼

MF 18 横山塁

MF 21 田中渉

MF 27 榎本啓吾

MF 88 タリソン・アウベス

FW 11 ディサロ燦シルヴァーノ

監督

横内昭展

[栃木SC]

先発

GK 71 猪越優惟

DF 5 柳育崇

DF 25 岩崎博

DF 26 田畑知起

MF 6 阿部海斗

MF 13 大曽根広汰

MF 15 堤陽輝

MF 17 杉森考起

MF 27 永井大士

MF 81 中野克哉

FW 9 近藤慶一

控え

GK 1 川田修平

DF 88 内田航平

MF 4 佐藤祥

MF 47 吉野陽翔

FW 7 川名連介

FW 19 庄司朗

FW 29 矢野貴章

監督

米山篤志