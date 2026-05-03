山形vs栃木SC スタメン発表
[5.3 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第14節](NDスタ)
※14:00開始
主審:窪田陽輔
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 45 渋谷飛翔
DF 15 川井歩
DF 19 岡本一真
DF 22 城和隼颯
DF 49 坂本稀吏也
MF 7 中村亮太朗
MF 9 高橋潤哉
MF 14 柳町魁耀
MF 20 吉尾海夏
FW 10 氣田亮真
FW 24 平賀大空
控え
GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル
DF 13 野嶽寛也
DF 29 相馬丞
MF 17 寺山翼
MF 18 横山塁
MF 21 田中渉
MF 27 榎本啓吾
MF 88 タリソン・アウベス
FW 11 ディサロ燦シルヴァーノ
監督
横内昭展
[栃木SC]
先発
GK 71 猪越優惟
DF 5 柳育崇
DF 25 岩崎博
DF 26 田畑知起
MF 6 阿部海斗
MF 13 大曽根広汰
MF 15 堤陽輝
MF 17 杉森考起
MF 27 永井大士
MF 81 中野克哉
FW 9 近藤慶一
控え
GK 1 川田修平
DF 88 内田航平
MF 4 佐藤祥
MF 47 吉野陽翔
FW 7 川名連介
FW 19 庄司朗
FW 29 矢野貴章
監督
米山篤志
※14:00開始
主審:窪田陽輔
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 45 渋谷飛翔
DF 15 川井歩
DF 19 岡本一真
DF 22 城和隼颯
DF 49 坂本稀吏也
MF 7 中村亮太朗
MF 9 高橋潤哉
MF 14 柳町魁耀
MF 20 吉尾海夏
FW 10 氣田亮真
FW 24 平賀大空
控え
GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル
DF 13 野嶽寛也
MF 17 寺山翼
MF 18 横山塁
MF 21 田中渉
MF 27 榎本啓吾
MF 88 タリソン・アウベス
FW 11 ディサロ燦シルヴァーノ
監督
横内昭展
[栃木SC]
先発
GK 71 猪越優惟
DF 5 柳育崇
DF 25 岩崎博
DF 26 田畑知起
MF 6 阿部海斗
MF 13 大曽根広汰
MF 15 堤陽輝
MF 17 杉森考起
MF 27 永井大士
MF 81 中野克哉
FW 9 近藤慶一
控え
GK 1 川田修平
DF 88 内田航平
MF 4 佐藤祥
MF 47 吉野陽翔
FW 7 川名連介
FW 19 庄司朗
FW 29 矢野貴章
監督
米山篤志