開催：2026.5.3

会場：エンゼルスタジアム

結果：[エンゼルス] 4 - 3 [メッツ]

MLBの試合が3日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとメッツが対戦した。

エンゼルスの先発投手はリード・デトマーズ、対するメッツの先発投手はノーラン・マクリーンで試合は開始した。

1回裏、5番 ジョ・アデル 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 LAA 1-0 NYM

3回表、1番 ボー・ビシェット 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでメッツ得点 LAA 1-1 NYM

4回裏、7番 ボーン・グリッソム 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 LAA 3-1 NYM

7回表、6番 アンディ・イバネス 3球目を打ってセンターへの犠牲フライでメッツ得点 LAA 3-2 NYM、7番 タイロン・テーラー 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでメッツ得点 LAA 3-3 NYM

10回裏、8番 オスワルド・ペラザ 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 LAA 4-3 NYM

試合は4対3でエンゼルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はエンゼルスのライアン・ゼファジャンで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はメッツのオースティン・ウォーレンで、ここまで0勝1敗0S。

ここまでエンゼルスは13勝21敗で4.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区4位。一方メッツは11勝22敗で12.5ゲーム差の（ナ・リーグ）東地区5位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-03 13:44:47 更新