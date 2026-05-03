¤â¤¦ÉûºÚ¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤»¤Ê¤¤¡ªÎäÂ¢¸Ë¤Î¤Á¤¯¤ï¤¬¤´¤Á¤½¤¦¤ËÊÑ¤ï¤ë¡ÖÂçº¬¤È¤Á¤¯¤ï¤Î´Å¿ÝßÖ¤á¡×
¡Ú²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Û´Å¿Ý¤À¤ì¤¬¤È¤í¤ê¤È¤Á¤¯¤ï¤Ë¤«¤é¤à¡ÖÂçº¬¤È¤Á¤¯¤ï¤Î´Å¿ÝßÖ¤á¡×
µû¤Î¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬¤È¤ì¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÎÁÍý¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÊØÍø¤Ê¡Ö¤Á¤¯¤ï¡×¡£ÎäÂ¢¸Ë¤Ë¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¥ì¥·¥Ô¤ËÇº¤ó¤À¤Î1ÉÊ¤Ë¤âÌò¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤Á¤¯¤ï¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë»È¤Ã¤¿¤Á¤ç¤Ã¤È°Õ³°¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£Âçº¬¤È¤Á¤¯¤ï¤Î´Å¿ÝßÖ¤á
¤´ÈÓ¤¬¤É¤ó¤É¤ó¿Ê¤à¡ª
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦¤Á¤¯¤ï ...3ËÜ
¡¦Âçº¬¡¡...1/3ËÜ(Ìó300g)
¡¦´Å¿Ý¤À¤ì¡ãº®¤¼¤ë¡ä
¡¡ø¤ª¤í¤·¤·¤ç¤¦¤¬ ...¾®¤µ¤¸1/2
¡¡ø¤·¤ç¤¦¤æ ...Âç¤µ¤¸1¤È1/2
¡¡øº½Åü¡¢¿Ý ...³ÆÂç¤µ¤¸1
¡¡øÊÒ·ªÊ´ ...Âç¤µ¤¸1/2
¡¡ø¿å ...Âç¤µ¤¸3
¡¦¥µ¥é¥ÀÌý
¡¦¤´¤ÞÌý
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. Âçº¬¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ï3cmÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤ê¡¢Âçº¬¤Ï7mm»ÍÊý¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ï5mm»ÍÊý¤ÎËÀ¾õ¤ËÀÚ¤ë¡£¤Á¤¯¤ï¤ÏÄ¹¤µ¤òÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£
2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌýÂç¤µ¤¸1/2¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤¹¤ë¡£Âçº¬¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢¤Á¤¯¤ï¤òÆþ¤ì¡¢Á´ÂÎ¤ËÌý¤¬¤Ê¤¸¤à¤Þ¤ÇßÖ¤á¤ë¡£¿åÂç¤µ¤¸3¤ò²Ã¤¨¡¢¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¡¢¼å²Ð¤Ç7¡Á8Ê¬¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¡£
3. ´Å¿Ý¤À¤ì¤òºÆÅÙº®¤¼¤Æ¤«¤é²Ã¤¨¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤·¡¢º®¤¼¤Ê¤¬¤é¤È¤í¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¡£»Å¾å¤²¤Ë¤´¤ÞÌý¾®¤µ¤¸1¤ò²ó¤·¤«¤±¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬171kcal/±öÊ¬3.0g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿°æ¸¶Íµ»Ò)
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
Âçº¬¤È¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Á¤¯¤ï¤Î¿©´¶¤¬ÎÉ¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡ª
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿°æ¸¶Íµ»Ò¡¡»£±Æ¡¿ÌÚÂ¼Âó¡¡±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÄ»ÒÄ¾Èþ
¢¨¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢²áµî¤Ë»¨»ï¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë²ÃÉ®¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥í¥ê¡¼¡¢±öÊ¬¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£