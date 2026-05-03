カーラ・デルヴィーニュがワーナー・ミュージックと契約した。モデルと女優としての活動で知られるカーラが、ミュージシャンとして、近日中にもファーストシングルをリリースする見込みだ。



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ザ・サン紙によると、カーラはおよそ2年前から音楽活動に取り組んでおり、6月にスペインで開催されるフェスティバル、プリマヴェーラでライブデビューも果たすという。



カーラはインスタグラムにこうつづっている。「音楽。それは私にとって、ずっと最大の恐怖で最高の愛でもある」「『I Forgot』と『Out Of My Head』はここ2年のあたしの思考の流れを初めて見せるもの」



カーラは2014年のシャネルの映画「Reincarnation」で使用された「CC The World」で、歌手のファレル・ウィリアムスとコラボしことがあるほか、元恋人でシンガー・ソングライターのセイント・ヴィンセントの2017年の楽曲「Pills」にも参加していた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）