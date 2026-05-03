ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズを多数展開しているセガプライズ。

今回は2026年4月24日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『それいけ！アンパンマン』グッズを紹介します☆

セガプライズ『それいけ！アンパンマン』グッズ

登場時期：2026年4月24日より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

世代を超えて親しまれている『それいけ！アンパンマン』グッズが、2026年4月もセガプライズに登場。

かわいいぬいぐるみのほか、ふわふわ素材でできたパスケースもラインナップされます☆

それいけ！アンパンマン ねそべりポーズぬいぐるみL Ver.6

サイズ：全長約19×28×14cm

種類：全2種（アンパンマン、ばいきんまん）

ねそべりポーズがかわいい「アンパンマン」と「ばいきんまん」のぬいぐるみ。

手足を伸ばしたかわいい姿で展開されます☆

それいけ！アンパンマン ふわふわフェイスパスケース

サイズ：全長約8×4×15cm

種類：全3種（アンパンマン、ドキンちゃん、めいけんチーズ）

ふわふわ素材でできたパスケースは、「アンパンマン」たちのお顔がアクセント。

ひょっこり飛び出したような姿がかわいらしい「アンパンマン」「ドキンちゃん」「めいけんチーズ」の3種類が登場します！

それいけ！アンパンマン ころふわ みんなで応援ぬいぐるみ Ver.2

サイズ：全長約11×9×15cm

種類：全4種（アンパンマン、ばいきんまん、ドキンちゃん、めいけんチーズ）

応援グッズを手にした「アンパンマン」となかまたちのぬいぐるみシリーズ。

第2弾は、メガホンを持った「アンパンマン」とピンクのポンポンを持った「ドキンちゃん」に、旗を持った「ばいきんまん」と「めいけんチーズ」が登場します。

元気に応援してくれる姿からパワーがもらえそうなプライズです。

かわいいぬいぐるみと、お顔が飛び出したパスケースがラインナップ。

セガプライズの『それいけ！アンパンマン』グッズは、2026年4月24日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆

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