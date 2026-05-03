ふわふわ素材のパスケースなど3種類！セガプライズ『それいけ！アンパンマン』グッズ
ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズを多数展開しているセガプライズ。
今回は2026年4月24日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『それいけ！アンパンマン』グッズを紹介します☆
セガプライズ『それいけ！アンパンマン』グッズ
登場時期：2026年4月24日より順次
投入店舗：全国のゲームセンターなど
世代を超えて親しまれている『それいけ！アンパンマン』グッズが、2026年4月もセガプライズに登場。
かわいいぬいぐるみのほか、ふわふわ素材でできたパスケースもラインナップされます☆
それいけ！アンパンマン ねそべりポーズぬいぐるみL Ver.6
サイズ：全長約19×28×14cm
種類：全2種（アンパンマン、ばいきんまん）
ねそべりポーズがかわいい「アンパンマン」と「ばいきんまん」のぬいぐるみ。
手足を伸ばしたかわいい姿で展開されます☆
それいけ！アンパンマン ふわふわフェイスパスケース
サイズ：全長約8×4×15cm
種類：全3種（アンパンマン、ドキンちゃん、めいけんチーズ）
ふわふわ素材でできたパスケースは、「アンパンマン」たちのお顔がアクセント。
ひょっこり飛び出したような姿がかわいらしい「アンパンマン」「ドキンちゃん」「めいけんチーズ」の3種類が登場します！
それいけ！アンパンマン ころふわ みんなで応援ぬいぐるみ Ver.2
サイズ：全長約11×9×15cm
種類：全4種（アンパンマン、ばいきんまん、ドキンちゃん、めいけんチーズ）
応援グッズを手にした「アンパンマン」となかまたちのぬいぐるみシリーズ。
第2弾は、メガホンを持った「アンパンマン」とピンクのポンポンを持った「ドキンちゃん」に、旗を持った「ばいきんまん」と「めいけんチーズ」が登場します。
元気に応援してくれる姿からパワーがもらえそうなプライズです。
かわいいぬいぐるみと、お顔が飛び出したパスケースがラインナップ。
セガプライズの『それいけ！アンパンマン』グッズは、2026年4月24日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します☆
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