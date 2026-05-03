米国とイランの終戦交渉が長期膠着状態に入り込んだ状況でトランプ米大統領は2日、イランが新たな提案を送ってきたとしてこれを検討すると明らかにした。

トランプ大統領はこの日、交流サイト（SNS）のトゥルース・ソーシャルを通じ、「イランがたったいまわれわれに送ってきた計画を近く検討する予定」と明らかにした。

ただ「この47年間に人類と世界に犯した蛮行に比べまだ十分な代償を払っていない点でその計画が受け入れられるとは想像し難い」として懐疑的な立場を伝えた。

AP通信によると、トランプ大統領はこの日フロリダ州のマールアラーゴからマイアミに移動するため専用機に搭乗する前にイランが提示した新たな終戦案検討と受け入れるかどうかを尋ねる取材陣に、「後で知らせる。いままさに（イランの終戦案関連の）正確な文言を伝えられる予定」と答えた。その後トランプ大統領はSNSを通じてイランの新たな終戦案に対する懐疑的な態度を見せた。

トランプ大統領は「イランに対する攻撃を再開する可能性があるか」という質問には、「彼らが誤った行動をしたり悪いことをしたりすれば、その時判断するだろうがそのような可能性はある」としてイランに対する軍事作戦再開圧力も継続した。

一方、イランのタスニム通信は、イランは米国が提示した9項目に対する逆提案の性格で「終戦」に焦点を合わせた自国の回答をパキスタンの仲介者を通じ伝えたと報道した。

タスニム通信によると、米国は2カ月の停戦を提案したが、イランは30日以内の問題解決を主張したという。イランは単純な停戦延長ではなく戦争の完全な終息を焦点に転換したと説明した。イランは▽軍事的攻撃禁止に対する保障▽イラン周辺からの米軍撤収▽海上封鎖終了▽イランの資産に対する凍結解除▽賠償金支払い▽制裁解除▽レバノンを含むすべての戦線での戦闘終了▽ホルムズ海峡に対する新たな体系――などこれまでの主張と似た14項目を提案に盛り込んだ。タスニム通信は「イランは現在自国の提案に対する米国の正式な回答を待っている」とした。