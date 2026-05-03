２・５次元アイドルグループ・すとぷりが所属する「ＳＴＰＲ」から２０２５年４月にデビューした７人組グループの「すにすて − ＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐ（すにーかーすてっぷ）」がこのほど、報道陣の取材に応じ、２度目のＺｅｐｐツアーとなる「Ｗｅ ａｒｅ ＳｎｅａｋｅｒＳｔｅｐ！ −２ｎｄ Ｓｔｅｐ−」への意気込みを語った。ツアーは７月〜８月に行われ、横浜・名古屋・大阪・福岡の全国４都市で計１１公演を行う。

−２度目ツアーが決まって。

にしき「またツアーの楽しさを感じて届けられるのが今からワクワクだし、絶対思い出になる。夏の思い出をつくりたい」

らお「夏をテーマにしているライブにできたらなと今準備をしている。夏フェスをイメージしたような熱狂だったり、すにすての個性豊かないろんな顔をライブにしていければ」

だいきり「前回場数を踏ませていただいた。そこから半年近くたってまたツアーをさせていただける。夏休みではあるんですけど、一生思い出に残る夏にしたい」

たちばな「いろんな場数をふませていただいて、どれだけ夢に向かうか見せられるライブになるのかなと。すにすては完成されたグループじゃなくて夢に向かうグループ。武道館に向けて頑張っているので、その景色を見せていければ」

ゆたくん「いっぱいいい汗かいて気持ち良く楽しく最高の時間にしたいなと思います。夏を楽しく、幸せに過ごすことを僕、『ハピサマ』とよんでいるんですけど、応援してくれる子たちと『ハピサマ』にしたいなと思います」

やなと「前回は始まりと挑戦と成長をテーマに掲げていた。武道館に向けた始まりの着火じゃないですけど、武道館も目指せるようにとしているので、来られない子にも夏ライブだけじゃなくていろんなことを届けようと思っている。（目標は）ハピサマでお願いします（笑）」

おさでい「また会えるうれしさ、喜びもありつつ、遠距離恋愛中のカップルよりあってるレベルの頻度だと思うので（笑）、そのぐらい会えている現実がとてもすてきだなと。ダンスレッスンとかも２倍の経験値を積んでいる。すとふぇすも経ているので、その成長具合をリスナーさんに見て、いっぱい沸いてほしい」