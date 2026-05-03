「人生でないくらい緊張した」決めれば勝利、外せば――今季10点目は超劇的100分弾！28歳サムライが笑み。日本人８選手所属クラブはCLへ辿り着けるか

「人生でないくらい緊張した」決めれば勝利、外せば――今季10点目は超劇的100分弾！28歳サムライが笑み。日本人８選手所属クラブはCLへ辿り着けるか