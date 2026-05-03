お笑い芸人のヒロシさんが２日、自身のインスタグラムを更新。

愛車のバイク、ハーレー・ダビッドソンで出かけたことを明かしました。



【写真を見る】【 ヒロシ 】 愛車ハーレーで気分転換 「ベース練習しててノイローゼになりそうだから、バイク乗ったわ」「キャンプ場に行った」





ヒロシさんは「ベース練習しててノイローゼになりそうだから、バイク乗ったわ」と綴ると、愛車で外出した写真をアップ。



更に、続く投稿で、ヒロシさんは「結局、キャン録キャンプ場に行った。島田くんがいてよかったわ。」と、写真と共に投稿。







投稿された画像では、キャンプ場に駐められた、ヒロシさんの愛車「ダビッドソン」の姿や、ゆらめく焚火の炎などが見て取れます。



この投稿にファンからは「バイク と焚き火で気分転換できたようで何よりです のんびりするのも大事ですよね」・「すっごいバイク私好みです！カッコイイ〜」・「焚き火映像、いつまでも観ていたい♥」・「お疲れさまです♥ カッコよく走っている動画も 希望いたします♥」・「バイクかっこいい こういう色とっても好きです」などの反響が寄せられています。









今年３月、ヒロシさんは、インスタグラムで、愛車のバイク、ハーレー・ダビッドソンにペイントを施したことを「完全に俺色に染めてやったぜ！！」と綴り、写真と共に報告。

ヒロシさんのハーレーは、タンクと前後のマッドガードに「エッジはターコイズ・中はアイボリー」という鮮やかな配色でペイントされています。そしてフロントフォークにはレザーのツールバッグが取り付けられていて、ポップさと精悍さを両立させているオリジナルな仕上がりとなっています。







【担当：芸能情報ステーション】