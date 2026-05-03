インディアンスから改名したお笑いコンビ、ちょんまげラーメンの田渕章裕（40）が3日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（関西ローカル）に出演した。番組冒頭、MCを務める上沼恵美子（71）が「名前を変えたんやね」「なんで？」と尋ねると、田渕はテレビ番組のどっきり企画がきっかけで改名したと説明した。

田渕が相方のきむに「好きなもの何？って聞いたら『ラーメン』って」と振り返り、自身は相方が何と答えても「ちょんまげって答えることを決めていた」と告白。2人の言葉を“合体”させてコンビ名を決めたと明かした。

上沼が「ところが、聞いたら、田渕君の実家がそうめんをつくっているって」とツッコミを入れると、田渕は実家が兵庫県西部のたつの市にあり、日本を代表するそうめんブランド「揖保乃糸」をつくっていると語った。

田渕は改名を父親に電話で伝えた際、「一瞬、無言になった。そうめんちゃうんか…」と反応されたといい、上沼は「そりゃそうでしょう」と相づちを打った上で「ちょんまげそうめんでしょ！」と重ねてツッコミを入れ、笑いを誘った。