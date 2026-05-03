最上級のスポーティ仕様！トランスポーター「スポーツライン」

2026年4月1日、フォルクスワーゲン英国法人は商用バン「トランスポーター」に新しく設定された最上級グレード「スポーツライン」の注文受付を開始しました。



商用バンという位置付けながら、スポーティに仕上げられたスポーツライン。



デザインと走りにさらなる磨きがかかり、最上級グレードにふさわしい存在感を持つモデルとして進化しました。

1950年に初代モデル「T1」が誕生し、そこから75年以上にわたり多くのユーザーに愛されてきた商用バンがトランスポーターです。

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現行モデルとなる「T7」には、最新のプラットフォームや装備が採用されています。

現行型トランスポーターのボディサイズ（代表的なモデル）は、全長5050mm×全幅2032mm×全高1903-1980mm、ホイールベース3100mmと、標準モデルにおいてもかなり大柄な設定です。

なおトランスポーターには、広い荷室が魅力のパネルバン仕様や、乗員輸送も想定したコンビ（Kombi）仕様など、さまざまなボディ形状が用意され、それぞれボディサイズが異なっています。

今回登場したトランスポーター スポーツラインは、商用バンとは思えないほどのスポーティな仕上がりが特徴です。

エクステリアでは、スタイリッシュな前後バンパーやサイドスカート、リアスポイラー、そしてグロスブラックのグリルなど、細かな装備にもこだわりが感じられます。

フロントグリルには専用の赤いラインが施され、フォルクスワーゲンのスポーツモデル「GTI」の系譜を想わせます。

テールライトにはフルLEDの立体的なデザインを採用。

足まわりでは、29mmローダウンされたサスペンション（アイバッハ製スプリング採用）と、専用の19インチ・ダイヤモンドカット・アルミホイールを装備しています。

インテリアには、エンボス加工が施された赤いステッチ入りエコレザースポーツシートや、ヒーター付きレザーステアリングホイール、スポーツラインブランドのフロアマットなどを装備。

また、イルミネーション付きメタルスカッフプレート、フットウェルライティング、ハイグロスブラックのディスプレイサラウンド、イルミネーション付きサンバイザーなどが、ドライビングにさらなる高揚感を与えてくれるでしょう。

そしてドライバーをサポートしてくれる各種装備も充実しています。

セーフロック付きキーレスアクセス、エリアビューカメラ、ヒーター付き電動格納ミラー、先進運転支援システムなどが標準装備されています。

今回注文受付が開始されたモデルには、最高出力170psを発揮する2リッター直列4気筒ディーゼルターボエンジン（TDI）が搭載され、8速ATが組み合わされています。

ラインナップとしては、商用メインに設定された「T32 パネルバン スポーツライン SWB 170 PS 2.0 TDI 8速AT」と、日常生活でも扱いやすい5人乗り「T32 コンビ スポーツライン SWB 170 PS 2.0 TDI 8速AT」が用意されました。

英国市場での販売価格（VAT・付加価値税抜）は、パネルバンが5万1105ポンド（約1079万円 ※2026年4月上旬現在）、5人乗りのコンビモデルが5万3085ポンド（約1120万円）からとなっており、最上級グレードらしい価格設定となっています。

トランスポーター「スポーツライン」は、今までのトランスポーターシリーズの中でもとくに個性的な造りです。

商用バンの枠を超えたスポーティで上質な仕上がりが、すでに多くのユーザーの注目を集めています。