地域航空会社トキエアが、神戸と佐渡を結ぶチャーター便の運航を

５月末で調整していることがわかりました。

旅客による佐渡空港の本格運用は、１２年ぶりとなります。



複数の関係者によりますと、トキエアは５月２８日に神戸空港から佐渡空港へのチャーター便を

運航する計画だということです。



当初は一般の旅客を乗せての運航も計画していましたが、

今回は旅行代理店の関係者を中心に乗せて運航します。



佐渡空港は滑走路が８９０メートルと短く、離着陸が天候に左右されることもあり

搭乗者数が２０人程度に限られることも要因です。



トキエアはこれまで、佐渡への就航を目指して調査飛行を行ってきました。

佐渡空港が旅客機の使用で本格運用されるのは、２０１４年以来１２年ぶりだということです。



佐渡へのチャーター便は、既存路線がある神戸や名古屋の中部国際空港発を念頭に、

今年秋の商品化を目指しているということです。