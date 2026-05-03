女優でモデル、そしてキックボクサーでもある宮原華音（30）が3日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。“アングラー”ショットを披露した。

「久しぶりに釣り堀行った」とキャップ、フリース、デニム、スニーカー姿で、竿を出しているショットをアップ。

続いて「釣果気になってる人多かったので友達と合わせてだけど7匹釣れました 1人20匹まで持ち帰れるプランだったから悔しい笑」と、釣った魚の写真も投稿した。

宮原は、2017年に第5回ジャパンアクションアワードのベストアクション女優賞で優秀賞を受賞。テレビ朝日系の特撮ドラマ「仮面ライダーガッチャード」（日曜前9・00）に、冥黒の三姉妹の次女・クロトー役でレギュラー出演。

また、女優業の傍ら、23年4月には格闘技イベント「RISE」のリングでキックボクサーとしてデビューし、小学生の頃から続けている空手の実力を生かし1ラウンド39秒の衝撃KO勝ち。「チャームポイントは腹斜筋」と公言している。

今年4月には初の写真集「K.O〜kanon origin〜」（ワニブックス）を発売した。