「news every.」のスペシャルメッセンジャー・羽生結弦さんが、毎年3月、東日本大震災の被災地・宮城県で行うアイスショー。今年は、東北の小学生から大学生が参加する東北ユースオーケストラと共演。震災から15年、それぞれの思いとは──

◇

東日本大震災から15年となった ことし3月。

羽生結弦さん「頑張ります。緊張していますが全力を尽くさせていただきます。よろしくお願いします」

オリンピック金メダリスト・羽生結弦さん。被災地・宮城で行われた震災がテーマのアイスショーで座長を務めました。

ショーは観客のライトで作る「満天の星」で幕を開けました。震災の夜、停電で真っ暗だった街に広がった美しい星空。 希望の光のように感じたと羽生さんは言います。

このため、このショーは イタリア語で“満天の星”「notte stellata（ノッテステラータ）」と名付けられました。

◇

■仙台で震災に遭った当時16歳の羽生さん

2011年3月11日。羽生さんは仙台市で震災に遭いました。当時16歳。自宅は全壊し、家族と避難所で過ごしました。

被災地のために。 3年前からアイスショー「ノッテステラータ」がスタートしました。

羽生さん「3.11のことを思いながら、被災地や苦しい方々に思いが届けと思いながら滑るショー。スケートじゃないとできない希望の発信の仕方ができたらいい」

◇

■故・坂本龍一さんが震災後に呼びかけたプロジェクトをきっかけに誕生したオーケストラ

そして今年3月。4回目を迎えたアイスショー。本番前日、会場に楽器を持った若者たちの姿が。

今回、東北の若者たちで作るオーケストラを特別ゲストとして招いたのです。

◇

彼らは「東北ユースオーケストラ」。3年前に亡くなった坂本龍一さんが震災後に呼びかけたプロジェクトをきっかけに、2014年に誕生しました。

◇

音楽監督・坂本さんの下、宮城、岩手、福島の小学生から大学生が所属。

坂本龍一さん（2016年）「どの国の人々の心にも届く、音楽・活動を目指してほしい」

音楽を通して被災地を元気にしようと、年に一度、定期演奏会を開いています。

◇

羽生さん「今回、東北ユースオーケストラさんと一緒に、若い力も入りつつ、より大人数で一つの輪を作っていく。一つの作品・思いを作っていく。15年前、いろんな方々に支えられて、いろんな方たちと共に前に進んでいったのを思い出しながらショーに向かっていけると思います」

今回、 東北ユースオーケストラは初めてアイスショーに参加。バイオリン担当の大学生・鈴木南美さん（21・宮城県出身）。そして千葉愛子さん（22・宮城県出身）。震災が起きたのは2人が子供のころ。

鈴木さん「怖かったです。すごい揺れたし物置のドアも開いて、ガラガラガラっていうのも近くで見ていたので」

実はショーが行われる会場は、震災直後は遺体安置所でした。

鈴木さん「遺体が置かれていた場所というのも知っているし、家からも近い。いろんな思いがあります」



◇

千葉さん「東北ユースが音楽を通して被災地を元気づけようとしている思いが人に伝わるいい機会になる」

一方、羽生さんとの共演については…

千葉さん「めっちゃ王子様みたいな（笑）」

鈴木さん「氷上のプリンス（笑）」

千葉さん「清い」「ちょっと緊張しています」

鈴木さん「めっちゃ緊張しています」

千葉さん「でも羽生選手に会えるのは楽しみで、わくわくしています」

■本番前日のリハーサルが始まる

本番前日、羽生さんとオーケストラのリハーサルが始まりました。スケートとオーケストラの演奏を初めて合わせます。

◇

羽生さんをはじめ、宮原知子さん（世界選手権2位）ら世界的なトップスケーターたちとの共演。 羽生さんとオーケストラが共演するのは、東北にゆかりのある「八重の桜」。 坂本龍一さんが作曲しました。

鈴木さんと千葉さんにとって、スケートの演技に演奏を合わせるのは、もちろん初めてのこと。 羽生さんもタイミングを細かく調整しました。

羽生さん「タッタターのところがもうちょっと、ゆっくりやってから入っていた感じが…」

指揮者・高井優希さん「トライしてみます」

羽生さん「気持ち悪くなければ」

羽生さんとの初リハーサルの感想は…

東北ユースオーケストラ・鈴木南美さん「正面から羽生さんが滑っているのが見えて、見ながら弾いていた。本当にすごいなって率直に思っていました」

東北ユースオーケストラ・千葉愛子さん「スケーターさんの思いがすごく伝わってきたので、それに自分たちの思いも乗せて一緒に演奏できたら」

◇

羽生さんは──

「生だと全然迫力が違う。気持ちの届け方も全然違う。自分も滑っていて気持ち良かった。どれだけ練習したのかとありありと感じた。いい思い出になればいいなと思います」

◇

■そしてアイスショー当日

そして迎えた、アイスショー当日。羽生さんは本番に向けて、最終調整に臨みます。

東北ユースオーケストラも準備万全。

鈴木南美さん「曲の解像度も上がったし、より楽しんで、思いを込めて弾ける」

いよいよショーがスタート。世界で活躍するトップスケーターたちが観客を魅了します。

◇

東北ユースオーケストラが舞台へ向かいます。そして、羽生さんもリンクへ。

坂本龍一さん作曲の「八重の桜」。坂本さんが激動の時代に生きた主人公と、東日本大震災で甚大な被害を受け、再生に向けて進む日本の姿を重ね合わせて作ったといいます。

◇

東北ユースオーケストラの生演奏に乗せて羽生さんが舞います。

■羽生さんが伝えたい思い

羽生さんが、伝えたい思い。

「僕らは震災でいろんなことで傷ついたり、生きていく中ですごく大変な記憶とかももちろんある。そこを振り返ったとき『私はこうやって生きているんだよ』『こうやって頑張ってきたんだよ』って、そういった轍（わだち）みたいなものを表現できたらいいな」

東北から送る、明るい未来への願い。精一杯、観客に届けました。被災地・宮城から届けた希望のパフォーマンス。

◇

羽生さん「皆さんありがとうございました。本当に素晴らしい演奏でした。皆さんの力、僕らも大事にします。ありがとうございました」

東北ユースオーケストラ「ありがとうございました！」

鈴木南美さん「15年たってあっという間、この経験を通して東北ユースのありかたを再認識できたのではないかと思います」

千葉愛子さん「自分たちが学べたことをいかしていく必要があるんじゃないかと思います」

◇

羽生さん「団員の若い世代は（震災の）記憶がないと思う。それでも真剣に（震災に）向き合って活動してくれるというのは本当にうれしいことだし、僕ももっともっと、僕の活動できる範囲で頑張っていきたい」

◇

震災から15年。 支えられる側から、支える側へ…共に前へ、進んでいきます。

(2026年4月30日放送「news every.」より)