元プロボクサーのお笑いトリオ、ロバート山本博（47）が3日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前10時54分）に生出演。2日、行われたプロボクシング4団体統一スーパーバンタム級タイトルマッチのリング上で公式インスペクターをしていたことを語った。

2日、東京ドームで実施された王者井上尚弥（33＝大橋）と、WBA、WBC、WBO世界同級1位中谷潤人（28＝M・T）とのビッグマッチの話題に。爆笑問題田中裕二から「山本くんも現地にいましたね」と振られた。山本は「試合役員ということでインスペクターという資格とってやっているんですけど…そうです、試合役員でやってました。スゴかったです。5万5000人のお客さんの中で」と返した。

爆笑問題太田光が「秋山は何やってたの？」とロバート秋山竜次の名を出しつつツッコミを入れると、山本は「家で寝てたんじゃないですか」と答え、笑いを誘った。

山本は、テレビ番組の企画でプロボクサーライセンスを取得。2014年11月、プロボクサーデビューしKO勝利。年齢制限もあり、プロ戦績はこの1戦のみ。翌15年、トレーナーライセンスを取得。24年2月には、インスペクター（試合進行）ライセンスを取得している。