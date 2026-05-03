オズワルド伊藤俊介（36）は3日、スペシャルキャスターを務めるフジテレビ系「SUNDAYブレイク.」（日曜午前7時）に生出演。混迷するイラン情勢の長期化で、食料品など生活必需品の値上げが続く中、自身が「1万円になっても買う」品物を激白した。

番組では、原材料費や物流費の高騰に加え、石油関連製品であるナフサ素材を原料とした容器や包装、フィルムの値上げもあり、食品の価格値上げにつながっているとして、食パンや納豆などのケースについて伝えた。食品などが値上げとなるケースは、今後も続く見通しも伝えた。

メインキャスターの谷原章介に「生活をしていて、（値段が）上がっちゃったなと実感があるものってある？」と問われた伊藤は「僕はやっぱり、たばことかですかね」と明かした上で、「でもぼくは1万円になっても買いますけれど。1箱1万円でも僕は買います」と宣言した。

谷原に「おっ、言ったね。1箱1万円になっても買うね」と念を押されると、伊藤は「僕は買います。約束します」と明言した。

一方、この日のスタジオゲストで登場した大友花恋は、「納豆やお豆腐とか資材の影響で高くなっていて、節約で頼りにしていたものたちが高くなってしまうと」とした上で、「これからちょっと、ラベルレスだったりとか、すこし環境にもつながるように、容器の方にも目を向けていかないといけないなと思う」と提言を込めて語った。