一部エリアは″誰でも入場無料″。横浜アンパンマンこどもミュージアムの超お得な楽しみ方を紹介。

みなとみらい線新高島駅から徒歩3分、JR横浜駅から徒歩10分の場所に位置する、横浜アンパンマンこどもミュージアム。

1階フロアは、入場料無料で誰でも気軽に遊べることを知っていますか？

SNSには実際に利用した人たちの声が上がっており、

「公園に行く感覚で行けるのでありがたい」

「めちゃくちゃ使い勝手良かった...！」

「無料エリアだけでも超楽しい！」

「大人でも楽しめました！」

と絶賛されています。

チケットいらずで満喫できちゃう！

ゲーム

●アンパンマンカーニバル王国

ばいきんまんのイタズラでピンチになったアンパンマンを救うべく、3つのカーニバルゲームにチャレンジ！ ゲームに挑戦すると、ポップでキュートなデザインのなかよしマントか手のひらサイズのミニポップコーンケース型キーホルダがもらえます。

なお、カーニバルゲームは1回1600円。

グルメ

●フードコート

ハンバーガーやさん、うどんやさん、ごはんやさんが集結しています。

「あまくちカレーパンマンカレー」に「おこさまうどん（どんぶり付き）」、「どんぶり付き ローストビーフ丼」、「えび天丼」など、メニューが豊富。横浜限定やミュージアム限定フードは必見です。

●ジャムおじさんのパン工場

アンパンマンやその仲間たちのできたてキャラクターパンが並んだ、とっても可愛いパン屋さん。ラテアートつきのカフェラテやミルクも販売しています。

屋外にはベンチ、徒歩5分圏内には公園もあるので、天気の良い日は外で食べても良いかも！

なお、セット販売や10種単品販売など、日によって販売メニューが異なります。

グッズ

●バタコさんの手づくりハウス

好きな色のバッグやタオルに好きなワッペンや名前の刺繍を施し、自分だけのオリジナルグッズが作れるお店。

推し活をする人を中心にSNSで話題の「メタルストラップ」や「刺繍ネームタグ」も作れます。

●アンパンマンテラス／アンパンマンフレンズ

お菓子、文具、雑貨など、アンパンマングッズが集結したこのショップに向かえば、とっておきの一品に出会えるはず。

アンパンマンたちが仲良く肩を組んでいるデザインのアパレルやパズルなど、横浜限定の商品も多数展開しています。

この他にも、一般書店では買えない限定絵本も並ぶ「もりのほんやさん」に、お得なスーベニアカップ付きも販売する「ソフトクリームやさん」など、1階フロアは全部で14のショップが揃っています。

チケット料金いらずでこの充実ぶり、これは子供も大人も一日満喫できそう......！

1F ショップ＆フード・レストランの営業時間は、10時から18時までです。

（C）やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

※画像は公式インスタグラムより。

（東京バーゲンマニア編集部）