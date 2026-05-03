ちくわチンジャオ


【画像で見る】肉じゃなくても大満足！「ちくわチンジャオ」

煮物や汁物に入れたり、そのまま食べてもおいしい「ちくわ」。おつまみやサブのおかずだけでなく、メインの料理でも大活躍できる食材です！今回はお肉を使わずちくわを使った、人気の中華風レシピをご紹介します！

■ちくわチンジャオ

ちくわのうまみで本家顔負けの一品に

ちくわならではの食感がおいしい


【材料】(2人分)

・ちくわ ...4本

・ピーマン ...5個

・ごま油

・オイスターソース

【作り方】

1.ピーマンは縦半分に切り、縦細切りにする。ちくわは縦に切り目を入れて開き、長さを半分に切ってから縦5mm幅に切る。

2.フライパンにごま油小さじ2を中火で熱し、ちくわを炒める。焼き色がついたらピーマンを加えて炒め、全体に油がまわったら、オイスターソース大さじ1を加えて炒め合わせる。

(1人分133kcal/塩分2.3g　レシピ考案／上島亜紀)

＊　＊　＊

ちくわがメインのご飯が進む、満足レシピです！

レシピ考案／上島亜紀　撮影／高杉純　栄養計算／スタジオ食　編集協力／田子直美

※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。