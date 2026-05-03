お肉の代わりに「ちくわ」を細切りにするだけ！ご飯が止まらない「ちくわチンジャオ」
【画像で見る】肉じゃなくても大満足！「ちくわチンジャオ」
煮物や汁物に入れたり、そのまま食べてもおいしい「ちくわ」。おつまみやサブのおかずだけでなく、メインの料理でも大活躍できる食材です！今回はお肉を使わずちくわを使った、人気の中華風レシピをご紹介します！
■ちくわチンジャオ
ちくわのうまみで本家顔負けの一品に
【材料】(2人分)
・ちくわ ...4本
・ピーマン ...5個
・ごま油
【作り方】
1.ピーマンは縦半分に切り、縦細切りにする。ちくわは縦に切り目を入れて開き、長さを半分に切ってから縦5mm幅に切る。
2.フライパンにごま油小さじ2を中火で熱し、ちくわを炒める。焼き色がついたらピーマンを加えて炒め、全体に油がまわったら、オイスターソース大さじ1を加えて炒め合わせる。
(1人分133kcal/塩分2.3g レシピ考案／上島亜紀)
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ちくわがメインのご飯が進む、満足レシピです！
レシピ考案／上島亜紀 撮影／高杉純 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田子直美
※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。