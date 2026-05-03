4日にかけてGWで“一番荒れた”天気になる恐れ

全国の天気です。前線を伴った低気圧が発達しながら日本付近を通過し、あすにかけて大型連休中で一番の荒れた天気となるおそれがあります。

【画像で見る】5月4日は“GWで一番荒れた天気”になる恐れも…

きょうは、西日本と東日本は太平洋側を中心に警報級の大雨や暴風となる所があるでしょう。北日本も次第に雨や風が強まる予想です。南西諸島も、にわか雨がある見込みです。

気温は「やや高め」ジメジメとした体感に

予想最高気温です。全国的に平年並みかやや高く、湿度も高いため、ジメジメとした体感となるでしょう。夏日の所もあり、少し蒸し暑くなりそうです。風通しの良い服装がおすすめです。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：17℃ 釧路：14℃

青森 ：23℃ 盛岡：20℃

仙台 ：21℃ 新潟：26℃

長野 ：25℃ 金沢：26℃

名古屋：24℃ 東京：24℃

大阪 ：24℃ 岡山：20℃

広島 ：19℃ 松江：21℃

高知 ：21℃ 福岡：20℃

鹿児島：23℃ 那覇：28℃

こどもの日・振替休日は晴れ間広がり“おでかけ日和”に

週間予報です。あすのみどりの日は東日本や北日本で、大雨や暴風となるおそれがあります。あすにかけて、交通機関への影響などに警戒が必要です。火曜日のこどもの日と水曜日の振替休日は晴れ間があり、広い範囲でお出かけ日和となるでしょう。



気温は連休後半は25℃前後の所が多く、昼間は汗ばむ陽気となりそうです。