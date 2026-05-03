春夏でも「黒」が着たい！【40・50代】重く見えない「おしゃれさんの軽やかコーデ」

投入するだけでコーデが引き締まり、落ち着いた印象を狙えるのが「黒」のアイテムの魅力。「春夏に着るには重たくない……？」と気になるけれど、合わせ方やアイテム選び次第で、軽やかな着こなしも楽しめます。今回はおしゃれさんの着こなしをヒントに、黒アイテムを取り入れた軽やかなコーデをご紹介。春夏でも黒を着たい人は、ぜひ参考にしてみて。

明るめパンツで黒カーデを爽やかに

薄手の丸首カーディガンは、冷房対策をしたいときや露出が気になるシーンなど、幅広い場面で使えるアイテム。肩にかけるだけでも顔まわりが引き締まり、上品な大人のムードを演出できます。トップスの色が重たくなるぶん、ボトムは明るい色を選んで“抜け”を意識するのがポイント。さらにトップスはコンパクト、ボトムスはゆったりといったように、シルエットでメリハリをつけるのも一つの方法です。

チュール素材で軽やかな印象に

黒アイテムも、透け感のあるチュール素材を選べばぐっと軽やかな印象に。さらにインナーに白Tを合わせれば、これからの季節に合った好バランスなスタイルが出来上がります。地味に見えてしまう日は、メタリックなパンプスやネックレスで、きらめきをプラスするのもおすすめ。黒アイテムのコーデが、光を浴びてぐっと華やいだ印象に仕上がります。

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writer：桃川 アン

学生時代からアパレル店員を経験し、卒業後もファッション企業で約10年就業。結婚と出産を機に、ファッションライターに転身。アパレル店員の経験を生かしたトレンド提案型の情報発信を得意とする。特に、大人を彩る明るいカラーや、ちょっと凝ったデザインなど、ベーシック派にも“1歩踏み出すきっかけ”になるファッション記事の執筆を目指し、FTNやコーデスナップなどのメディアで活動中。