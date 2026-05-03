スルーしたら損「もうバッグの中で迷子にならない」お守り的に持ち歩きたい100均ポーチ

ダイソーの衛生グッズ売り場で見つけた『カラビナ付ティッシュミニポーチ』は、実用性と遊び心を兼ね備えたアイテム。中身が見えるクリア素材で、ティッシュの外袋の柄をそのまま楽しめて、バッグに外付けできる手軽さも魅力。鼻をかむという日常の動作を快適にするアイデアグッズです。早速見ていきましょう♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：カラビナ付ティッシュミニポーチ

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550746028135

お守りみたいに持ち歩きたい！ダイソーのミニポーチ

ダイソーの衛生グッズ売り場で、思わず足を止めてしまったのが『カラビナ付ティッシュミニポーチ』。

正直、最初はよくあるティッシュケースかと思ってスルーしかけたのですが、これがバッグの中のプチストレスを解消してくれる優れものでした。

ボタンを外すとガバッと開く構造になっており、お手入れが簡単なのも嬉しいポイント。汚れてもサッと拭くだけで清潔を保てます。

ティッシュをセットする際は、外袋のミシン目を開け、ティッシュを取り出し口から引き出せる向きに入れればOK。中央の穴から直接ティッシュを引き出せます。

遊び心がくすぐられる！ダイソーの『カラビナ付ティッシュミニポーチ』

サイズはミニタイプ用なので、子ども用ポケットティッシュとの相性が◎

大判タイプや厚手のものはやや窮屈かもしれません。その分コンパクトさが際立ち、身軽に持ち歩きたい方にもぴったりです。

また、このポーチの特徴は、なんといってもクリア素材。

中に入れたポケットティッシュのパッケージがそのままデザインになるので、キャラクター柄や可愛いパッケージをあえて見せる収納として楽しめます。

そして、カラビナが付いているので、カバンに取り付ければ、まるでティッシュがバッグチャームのようになるわけです。

加えてティッシュがカバンの中で迷子になることもなくなるので、実用性と可愛さを両立してくれる優れものです。

今回はダイソーの『カラビナ付ティッシュミニポーチ』をご紹介しました。

花粉や風邪の時期など、気分が沈みがちな場面でも、好きなデザインが見えるだけで少し気分が上がるもの。

香り付きティッシュを入れれば、使うたびにふわっと香りが広がり、ちょっとしたリフレッシュにもなります。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。