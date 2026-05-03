100均で買ったら大当たり！「ずっと手で持ってなくていいなんて！」「持ち運びが圧倒的に楽」

暑い屋外で飲む冷たいドリンク、おいしいですよね！タピオカや、アイスコーヒーなどドリンクカップでテイクアウトする機会も多い季節です。そこで問題になるのが持ち運び。ずっと手に持っていると冷たいだけでなく結露でびちょびちょ。スマホ操作もできず不便です。今回はそんな持ち運びの問題を解決する商品を紹介します！

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商品情報

商品名：シリコンドリンクカップホルダー

価格：￥110（税込）

販売ショップ：セリア

JANコード：4936181536365

バッグに入れておきたい！セリアで見つけたアイディア商品

セリアのお弁当グッズ売り場で不思議なアイテムを発見。ペラペラのシリコン製のアイテムなのですが、実はこれドリンクカップを持ち歩きやすくする『シリコンドリンクカップホルダー』という商品なんです。

気温が上がるこれからの季節は、出先でおいしいドリンクが飲みたくなりますよね。そんなときに大活躍のアイディア商品です。

使い方はシンプル。『シリコンドリンクカップホルダー』の上からカップを差し込むように取り付けて…。

あとはカップが固定される位置まで上に引き上げるだけ。これでずっと手で持っていなくても、ドリンクカップの持ち運びができるんです！

手首にかけて持ち運べるから快適！ストローホルダーもあるスグレモノ

持ち手が付いているので手首にかけておけば手が塞がらず、スマホの操作やほかの荷物を持つことが可能。

さらにうれしいのが、ストローホルダー付きという点です。ドリンクと一緒に持ち運べるので、飲みたいときに「ストローどこ行った…？」という探す手間がなくなります。

今回はセリアで購入した『シリコンドリンクカップホルダー』をご紹介しました。やわらかいシリコン素材なので、一般的なカップに限らず、少し大きめのカップにも使えるのがうれしいポイント。

また、布製や合皮製の類似品と比べて、サッと水洗いするだけでキレイにできるというメンテナンスのしやすさもメリットです。水分補給の欠かせないこれからの季節にぴったりなので、ぜひ試しに使ってみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。