成人用作品に出演後、配信者に！“バツイチ・子持ち”元韓国アイドル、ライブ中の写真で100日祝い

ガールズグループLABOUM出身のユルヒが、配信者に転身した近況を伝えた。

5月3日、ユルヒは自身のSNSに「100DAY ファンの皆さんがスクショしてくれたユードリー」というコメントとともに、配信中の自身の姿を収めた写真を公開した。

【写真】ユルヒ、成人のためのドラマに出演

去る2018年にLABOUMを脱退した後、ユルヒは、バンドFTISLANDのチェ・ミンファンと結婚し、息子と双子の娘を出産した。

家庭に専念していた彼女は、KBS2『家事をする男たち』シーズン2を通じて、近況を伝えていたが、2023年に離婚し、独立を決めた。

その後、朝鮮放送『もう1人だ』（原題）、MBN『走らなければ生きられない』（原題）などに出演した彼女は、2024年10月に新生事務所ハイビームスタジオと専属契約を締結。

成人のためのショートドラマに出演するなど、女優として活動領域を広げたが、契約満了に伴い、再びフリーとして活動を続けている。

（写真＝ユルヒInstagram）

ユルヒは現在、TikTokライブを通じて、ファンと交流している。ある視聴者が「ヨケム（女性配信者、大人の魅力をアピールする女性配信者を蔑む意味でも使われる）みたいだ」と指摘すると、彼女は「今見ているこれがヨケムだ。ニュアンスの違い。私は自分がヨケムだと思っている」と自身の考えを明かした。

特に、ユルヒは離婚後の恋愛について、「彼氏がいたらいいなとは思うけど、女友達はいる。わざと恋愛をしていないわけではない。ありえないことだと思うけど、そうなってしまった」と語った。

（写真＝ユルヒInstagram）

配信者への転身100日を迎え、ユルヒは女優オードリー・ヘプバーン風の姿に変身。ファンは、ユルヒの美しい姿を撮影して届けた。

ユルヒの写真に対し、コメディエンヌのチョン・ジュリは「ユルヒ、すごく綺麗」とコメントし、アナウンサーのソン・ジョンウンやガールズグループBBGIRLSのウンジらが「いいね！」を押して、応援した。

（記事提供＝OSEN）

◇ユルヒ プロフィール

1997年11月27日生まれ。2014年にLABOUMのメンバーとしてデビュー。2017年9月にFTISLANDのチェ・ミンファンとの交際を公表し、11月にグループ脱退。2018年1月、20歳で結婚を発表し、“最年少アイドル夫婦”として注目を集めた。結婚式前の同年5月に長男を出産し、2020年2月には双子の娘が誕生。3児の母として家庭を支えたが、2023年12月に離婚を発表した。