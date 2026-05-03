大塚愛、美脚透けるミニスカ＆黒タイツ姿披露「大人の魅力が爆発」「憧れるスタイル」と反響
【モデルプレス＝2026/05/03】歌手の大塚愛が5月1日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のドレスにタイツを合わせたコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】43歳歌姫「絵になる」と話題の美脚ショット
大塚は「さらっと着れるのにエレガントさを出してくれるドレスに エッジを効かせたチェーンネックレスを」「後ろ姿にはステラらしいカッコ良さを足元に クラッチバッグで遊びをプラス」とつづり、ミニ丈のドレススタイルを投稿。後ろにラインの入ったタイツにシルバーの厚底シューズを合わせた美しい脚のラインが際立つ着こなしを見せ、「このバランスがちょうどいい日」と記している。
この投稿に、ファンからは「足元までこだわりが詰まってておしゃれ」「大人の魅力が爆発してる」「美脚に目が釘付け」「憧れるスタイル」「絵になる」「髪型も可愛い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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◆大塚愛、ライン入りタイツで美脚際立つドレス姿披露
大塚は「さらっと着れるのにエレガントさを出してくれるドレスに エッジを効かせたチェーンネックレスを」「後ろ姿にはステラらしいカッコ良さを足元に クラッチバッグで遊びをプラス」とつづり、ミニ丈のドレススタイルを投稿。後ろにラインの入ったタイツにシルバーの厚底シューズを合わせた美しい脚のラインが際立つ着こなしを見せ、「このバランスがちょうどいい日」と記している。
◆大塚愛の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「足元までこだわりが詰まってておしゃれ」「大人の魅力が爆発してる」「美脚に目が釘付け」「憧れるスタイル」「絵になる」「髪型も可愛い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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