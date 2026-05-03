CORTIS（コルティス）のデビューアルバム「COLOR OUTSIDE THE LINES」が、Spotifyで5億ストリーミングを突破した。昨年8月デビューし、同9月に発表した。

韓国のテレビ局JTBCは3日「世界最大の音楽配信プラットフォームにおいて驚異的な記録を樹立した」と大きく報じた。4月29日付のチャートで累計再生回数が5億回を超えた。発表からわずか7カ月で達成した。

また同メディアは「最近5年間デビューしたK−POPボーイグループの中で、シングルアルバムが5億ストリーミングの壁を突破したのはCORTISが初めて。記録の推移で成長の勢いが分かる。発売から1カ月後の昨年10月12日付チャートで1億ストリーミングを達成し、同11月27日に2億回、今年1月8日に3億回、2月26日に4億回を突破した」と順調に回数を重ねたことを評価した。

Spotifyの分析によると、5億回のうち、米国でのストリーミング回数比率が最も高く、インドネシア、フィリピン、ブラジル、メキシコなど世界各地から均等に流入が続いている。デビューアルバムの勢いは、5月4日に発売される2枚目ミニアルバム「GREENGREEN」に続くとみられる。