「妻がまだ寝てる」と思い隣を見てみると、ベッドで気持ちよさそうに眠っていたのは愛犬のグレートデンだった。―そんな朝のひと幕を収めた動画を、大型犬2頭と暮らす男性がInstagramに投稿したところ、「可愛過ぎます」「最高の朝ですね」と反響を呼んでいます。



【写真】「おはよ♡」 妻と思ったら至近距離のグレートデン！

投稿したのは、2頭の大型犬「うり」「ルチア」との暮らしぶりを発信している、うりルチさん（@ohisamachannel）。朝、布団の中から「フゥーン、フゥーン」と荒い鼻息が聞こえたことで、投稿主さんは異変に気付いたそう。妻がまだ寝ているのかと思いながら布団をめくると、そこにいたのはグレートデンのうりちゃんでした。



うりちゃんはグレートデンの3歳で、体重は45kg。夜から朝にかけて特に甘えん坊になるそう。投稿主さん一家は2台のベッドを並べて夫婦と犬2匹で一緒に寝ており、うりちゃんは人間用の枕に頭を乗せ、布団の中に潜り込んで眠ることも珍しくないのだとか。



今回の"身代わり就寝"が起きた経緯は、こうです。先に起きた奥さんが、眠っているうりちゃんに布団をかけてあげたところ、そのまま30分ほど気持ちよさそうに眠り続けていたそう。布団をめくっても「少し目を開けて、また眠りました」とのことで、慣れた様子で二度寝に入るあたりが、なんともうりちゃんらしい光景です。



大型犬との暮らしには大変な面もありますが、投稿主さんはそれを上回る魅力を感じているといいます。ベッドやソファを占領されても、「体が大きい分、ペットというより家族そのもの。それがたまらないんです」と笑います。



動画には羨ましいといった声も多く寄せられました。予想以上の反響に驚いたという投稿主さんですが、こうした光景は一家にとっては日常の一コマ。



「大きいからこそ、ペットというより家族そのものなんです。これからも何気ない日常を発信していきたいと思います」