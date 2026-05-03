TDR、“和装姿”のミッキー＆ミニーグッズ発売へ！ 浮世絵のようなマグやトートバッグなど＜東京ディズニーリゾート＞
東京ディズニーリゾートは、6月4日（木）から、和をテーマにしたミッキーマウスとミニーマウスのグッズを発売する。
【写真】おしゃれな「トートバッグ」も！ 新作グッズ一覧
■日本らしい趣のあるデザイン
今回発売されるのは、和装姿のミッキーマウスとミニーマウスに、浮世絵や水墨画のような趣のあるデザインを組み合わせた新作グッズ。
ラインナップには、「ステッカー」や「ポストカードセット」、「ピンバッジセット」など、お土産にぴったりなアイテムが並ぶ。
また、美しいイラストをあしらった「マグカップ」が用意されるほか、日常使いもできる「Tシャツ」や「トートバッグ」もそろう。
なお、本グッズの販売場所は、東京ディズニーランドの「グランドエンポーリア」と東京ディズニーシーの「スリーピーホエール・ショップ」を予定している。
【写真】おしゃれな「トートバッグ」も！ 新作グッズ一覧
■日本らしい趣のあるデザイン
今回発売されるのは、和装姿のミッキーマウスとミニーマウスに、浮世絵や水墨画のような趣のあるデザインを組み合わせた新作グッズ。
ラインナップには、「ステッカー」や「ポストカードセット」、「ピンバッジセット」など、お土産にぴったりなアイテムが並ぶ。
また、美しいイラストをあしらった「マグカップ」が用意されるほか、日常使いもできる「Tシャツ」や「トートバッグ」もそろう。
なお、本グッズの販売場所は、東京ディズニーランドの「グランドエンポーリア」と東京ディズニーシーの「スリーピーホエール・ショップ」を予定している。