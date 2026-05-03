お笑い芸人のケンドーコバヤシ（53）が2日深夜放送のMBSテレビ「かまいたちの知らんけど」（土曜前0・28）に出演。意外な一面が明かされた。

この日は、プライベートでも親交がある仲良しの後輩3人と登場。ホラ吹きトークでおなじみのケンコバだけに、長年の付き合いのくっきー！から「コバさんと真面目な話はほんまにない。最近で唯一真面目にしゃべってんなと思ったのが、ザコシショウが真面目になりすぎているって嘆いたくらい」と言われた。

かまいたち・山内健司に「賞レースは見ないんですか？」と聞かれると、「見るよ。俺、予選から見る」と意外な返答。お笑いを熱く語ることはないものの、若手芸人のネタは予選からチェックしているという。

相席スタート・山添寛からは「ドンデコルテは（2026年に）M-1決勝に行く2年ぐらい前から“あいつらのあのネタ面白いよな”って言ってはりました。めっちゃ早かったです」との証言があり、「思った、予選見て」と認めた。くっきー！にも「俺らが知らんような若い芸人知ってたりしますもんね、見てるから」と指摘されていた。