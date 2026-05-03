タレントの若槻千夏（41）が2日深夜放送のフジテレビ「指原千夏」（土曜深夜0・45）に出演。芸能界デビュー秘話を明かした。

タレントの指原莉乃に子供が芸能界に入りたがったらどうするかを聞かれると、若槻は「ならないと思う。興味がない」と断言。その上で、「全然やらせます。私が凄い反対されてウソついた人生だったので。親に内緒でいろいろやっていたから」と話した。

若槻は本名が「千春」だという。お笑いタレントの東野幸治が「千春は千夏と偽りの名前を付けて芸能界に」と口にすると、若槻は「そうです。最初は父親にバレないように千夏にした。親が（芸能界は）駄目っていう人だったから」と芸能界デビューが父親にバレないように芸名を付けたと告白。「スカウトされた日も高1で絶対に学校に行かないといけない期間だったんですよ。私はどうしても109に行きたくて、ウソついて学校行くって言ってサボって行った時にスカウトされた」と明かした。

スカウトされたことを母親にだけ伝え、父親には内緒でオーディションを受け、芸能界入りした。母親は「思い出づくり」として父親にはバレないように応援していたが、若槻はグラビアアイドルとしてどんどんブレーク。「ヤンジャンの表紙をやった時に電車の中吊り広告になった。うちの父親が井の頭線の運転手だったんですよ。“これって娘さんに似ていません？”て職員に言われて、捨てる中吊りを持ち帰って、“これってちぃちゃん？”って言って、私のデビューを知った。2年くらい内緒でしたね。父親に」と振り返った。

自身の経験を踏まえ、「嘘をつかせたくないから、とえりあえず好きなことを」と子供への思いを語った。